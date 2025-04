Voormalig president Collor de Mello gearresteerd na verwerping hoger beroep

Voormalig president Fernando Collor de Mello van Brazilië is gisteren gearresteerd nadat het

hooggerechtshof besliste dat hij zijn openstaande gevangenisstraf voor corruptie moet uitzitten.

In 2023 werd Collor veroordeeld voor corruptie en witwaspraktijken.

Braziliaanse aanklagers beschuldigden hem van het aannemen van 30 miljoen real (ongeveer 4,7

miljoen euro) aan smeergeld van een dochteronderneming van het staatsoliebedrijf Petrobras. Hij

werd veroordeeld tot een celstraf van acht jaar en tien maanden. Gisteren werd zijn tweede hoger

beroep verworpen door het hooggerechtshof, waarna hij werd aangehouden terwijl hij onderweg

was naar de hoofdstad Brasilia.

Collor had aangegeven zich bij de autoriteiten in Brasilia te willen melden. Zijn advocaat

reageerde op het arrestatiebevel door te zeggen dat hij “verrast en geschokt” was, maar dat zijn

cliënt zich niet zou verzetten.

Collor werd in 1990 president, maar zag zijn termijn vroegtijdig eindigen toen zijn regering twee

keer probeerde hem af te zetten vanwege vermeende corruptie. Hij werd in 1994 echter

vrijgesproken.

De veroordeling uit 2023 is het resultaat van Operatie Lava Jato (‘Autowasserij’), een

grootschalig onderzoek van de Braziliaanse federale politie naar corruptie. Deze operatie, die in

2014 begon, richtte zich op witwaspraktijken rondom Petrobras en bracht een van de grootste

corruptieschandalen in de Braziliaanse geschiedenis aan het licht.

Centraal in het onderzoek stond een tankstation met wasstraat in Brasilia. Verschillende politici

werden aangehouden, waaronder Luiz Inácio Lula da Silva, die tussen 2003 en 2011 president

was en momenteel opnieuw deze functie bekleedt. Lula werd veroordeeld tot acht jaar en tien

maanden cel voor corruptie en zat van april 2018 tot november 2019 gevangen.