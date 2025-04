61-jarige man overlijdt plotseling in pension aan Bruinhartstraat

Een 61-jarige man is vrijdagmiddag overleden terwijl hij zich samen met een vrouw in een

pension aan de Bruinhartstraat in Suriname bevond.

De man verkeerde in een kamer met de vrouw toen hij plotseling onwel werd en het bewustzijn

verloor. De vrouw alarmeerde onmiddellijk de beheerder van het pension, die vervolgens een

ambulance opriep.

Bij de aankomst van de medische hulpdiensten bleek de man echter al te zijn overleden. Een arts

stelde ter plaatse officieel het overlijden vast.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd het lichaam vrijgegeven aan de

nabestaanden.

De familie van het slachtoffer, die bekendstaat als zanger, verkeert in diepe rouw en wil

vooralsnog geen verdere uitspraken doen over de omstandigheden rond het overlijden.