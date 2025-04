Gezondheidstoestand Bolsonaro verslechterd na darmoperatie, ontvangt dagvaarding inziekenhuis

De gezondheid van de voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro is verslechterd na een

recente darmoperatie, zo melden zijn artsen. De 70-jarige Bolsonaro blijft op de intensive care en

staat nieuwe medische tests te wachten.

Op woensdag ontving Bolsonaro in het ziekenhuis bezoek van een gerechtsmedewerker, die hem

een dagvaarding overhandigde. Hierin kreeg hij vijf dagen de tijd om zijn eerste verdediging in

te dienen tegen beschuldigingen van het plegen van een staatsgreep. Deze beschuldigingen

draaien om zijn rol na het verliezen van de presidentsverkiezingen van 2022 tegen Lula da Silva.

Bolsonaro wordt ervan beschuldigd een rechtse staatsgreep te hebben geprobeerd te organiseren

na zijn verkiezingsnederlaag. In een video van de dagvaarding reageerde hij boos en vroeg: “Ik

heb vijf dagen om mijn verdediging te voeren?”

Tijdens de vermeende staatsgreep bestormden zijn aanhangers overheidsgebouwen.

Politieonderzoek bracht aan het licht dat Bolsonaro persoonlijke gesprekken zou hebben gevoerd

met militaire leiders over een mogelijke staatsgreep om aan de macht te blijven.

De recente darmoperatie van Bolsonaro was een gevolg van aanhoudende

gezondheidsproblemen na een steekpartij tijdens zijn campagne in 2018 in de staat Minas Gerais.

Hij verloor toen ongeveer 40% van zijn bloed en moest met spoed worden geopereerd. De dader

werd later ongeschikt verklaard voor vervolging.

Bolsonaro heeft herhaaldelijk de beschuldigingen van een staatsgreep ontkend en beweert dat

zijn tegenstanders een politieke heksenjacht op hem voeren.

Een dag voor het ontvangen van de dagvaarding, nam hij vanuit zijn ziekenhuisbed deel aan een

live-uitzending op YouTube met drie van zijn zonen, ondanks het medisch advies om geen

bezoek te ontvangen. Het Braziliaanse Hooggerechtshof stelde dat dit bewijst dat hij in staat is

om opgeroepen te worden.

Bolsonaro had gehoopt in 2026 opnieuw mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar hij

riskeert een gevangenisstraf van 40 jaar als hij schuldig wordt bevonden aan de beschuldigingen.