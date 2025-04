ExxonMobil geeft deel van Stabroek-blok terug aan Guyana

ExxonMobil zal minstens 9% van het uitgestrekte Stabroek-blok in Guyana teruggeven aan de

staat, zo meldt het Guyanese ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Deze teruggave is

onderdeel van contractuele verplichtingen die bepalen dat ongebruikte of niet-ontwikkelde delen

van het blok periodiek moeten worden afgestaan.

Het Stabroek-blok, dat 26.800 vierkante kilometer beslaat, is het hart van Guyana’s

snelgroeiende olie-industrie. Sinds 2015 hebben ExxonMobil en haar partners Hess en CNOOC

meer dan 30 olieontdekkingen gedaan in dit gebied.

De regering heeft donderdag bekendgemaakt dat er overeenstemming is bereikt over de

overdracht van een gebied van ten minste 2.534 km², wat bijna 9,5% van het totale blok is. Deze

teruggave zou al in oktober 2024 moeten hebben plaatsgevonden, maar werd uitgesteld vanwege

een evaluatie van welke gebieden in aanmerking kwamen voor behoud of afstaan.

Gebieden met commercieel potentieel en huidige productiegebieden zijn uitgesloten van de

overdracht. Ook regio’s die betrokken zijn bij het grensgeschil met Venezuela, vallen buiten de

teruggave.

ExxonMobil heeft inmiddels geactualiseerde technische gegevens en een kaart van het

ontdekkingsgebied overhandigd aan het ministerie en de Guyana Geology and Mines

Commission (GGMC). Volgens het ministerie bevindt het overdrachtsproces zich in de laatste

fase.

Met een gemiddelde productie van 631.000 vaten per dag in het eerste kwartaal, is Guyana

uitgegroeid tot een van de snelstgroeiende olieproducenten ter wereld. Het afgestane gebied kan

mogelijk beschikbaar worden gesteld in toekomstige licentierondes.