KPS geeft veiligheidsinstructies aan gezagdragers in Sipaliwini voor komende verkiezingen

In de aanloop naar de verkiezingen op zondag 25 mei heeft de Commissie Veiligheid

Verkiezingen 2025 van het Korps Politie Suriname (KPS) veiligheidsinstructies gegeven aan een

delegatie van gezagdragers uit het district Sipaliwini. Deze bijeenkomst was gericht op een

soepel en veilig verloop van de stemprocedure in het binnenland.

Aanwezig bij de vergadering waren de districtscommissarissen Henk Deel

(Sipaliwini/Tapanahony) en Merilou Sapa (Coeroeni), evenals kapiteins en basja’s van de dorpen

Kwamalasemutu, Amotopo, Allalaparoe, Sipa Savanah, Tepu, Palumeu en Apetina.

De delegatie werd geïnformeerd dat de politie, ondersteund door twee lokale bewoners per dorp,

op de verkiezingsdag toezicht zal houden op de openbare orde en veiligheid rond de

stembureaus. Daarnaast zal er een speciaal getrainde ordedienst aanwezig zijn.

Leden van deze ordedienst krijgen vooraf een specifieke training om hun taken goed uit te

voeren. Op 25 mei zullen zij herkenbaar zijn aan een wit T-shirt, zwarte broek of rok, en een

mouwband met de tekst “Ordedienst” op de linkerbovenarm.

Politiecommissaris Orlando Jacot, voorzitter van de commissie, waarschuwde dat streng zal

worden opgetreden tegen personen die zich onder invloed van alcohol bij de stembureaus

bevinden. Hij riep de dorpshoofden op om alcoholgebruik te matigen, met name op de

verkiezingsdag zelf.

Jacot kondigde ook aan dat er binnenkort een integrale bijeenkomst zal plaatsvinden met alle

districtscommissarissen, die ook optreden als voorzitters van de hoofdstembureaus, om verdere

afstemming te waarborgen.