Ravaksur plus uit bezorgdheid over vertraging in loon- en fiscale onderhandelingen

Ravaksur Plus heeft in een brief aan president Chandrikapersad Santokhi zijn ongenoegen geuit over de vertragingen in de onderhandelingen over loon- en fiscale aanpassingen. Het wensenpakket, dat op 24 maart 2025 via de minister van Binnenlandse Zaken aan de regering werd voorgelegd, werd na verschillende besprekingen op 5 en 9 april afgewezen.

Na een spoedoverleg met de president op 12 april, waarin belangrijke afspraken werden gemaakt, zou een vervolgvergadering op 24 april plaatsvinden. Tot frustratie van de vakbond werd deze bijeenkomst echter geannuleerd, met een nieuwe datum voorgesteld voor 8 mei 2025. Ravaksur Plus vindt deze ontwikkeling onaanvaardbaar.

De vakbond benadrukt de urgentie van een snelle voortzetting van de onderhandelingen en streeft ernaar om voor 10 mei 2025 een definitieve overeenkomst te bereiken over het wensenpakket.