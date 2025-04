Operatie Delta Force slaat toe: 24 arrestaties bij offensief tegen zware criminaliteit

De grootschalige veiligheidsoperatie Delta Force, onder leiding van het Korps Politie Suriname

(KPS), heeft binnen de eerste twee weken al geleid tot de aanhouding van 24 verdachten die in

verband worden gebracht met ernstige misdrijven. De actie, die op 12 april van start ging, is nog

in volle gang en richt zich onder meer op mensenhandel, gewapende overvallen, alsook bezit van

drugs en vuurwapens.

Korpschef Bryan Isaacs licht toe dat de operatie is opgezet met het oog op het versterken van de

veiligheid in de aanloop naar de verkiezingen op 25 mei. “Delta Force blijft actief tot nader

order. Onze focus ligt op het waarborgen van rust en orde in Paramaribo en in het binnenland,”

aldus Isaacs tegenover Starnieuws.

De actie wordt uitgevoerd door meerdere afdelingen van het KPS, met het speciaal opgeleide

Delta Team in een sleutelrol. Deze elite-eenheid wordt ingezet voor gerichte acties tegen

personen die op de opsporingslijst staan of verdacht worden van ernstige strafbare feiten. “We

hanteren een gestructureerde aanpak. Wie zich schuldig maakt aan zware criminaliteit, komt in

beeld en zal niet worden gespaard,” verklaart Isaacs.

De 24 aangehouden personen zijn inmiddels in verzekering gesteld. Onder hen bevinden zich

ook buitenlandse verdachten en personen die al enige tijd nationaal gesignaleerd stonden. De lijst

van verdenkingen is divers, variërend van gekwalificeerde diefstal en mensenhandel tot

schendingen van de Wet Verdovende Middelen en de Vuurwapenwet.

Isaacs doet een oproep aan burgers om waakzaam te blijven en verdachte situaties te melden.

“Als je iets ziet, meld het dan. De veiligheid van ons land is een verantwoordelijkheid die we

samen dragen. Wij kunnen dit niet alleen.”

De politiechef benadrukt dat de strijd tegen zware criminaliteit onverminderd doorgaat. “We

blijven de slagkracht van Delta Force versterken. Verdere aanhoudingen zijn slechts een kwestie

van tijd.”