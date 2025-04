Trump roept Poetin tot de orde na dodelijke aanval op Kiev

In de nachtelijke uren heeft Rusland opnieuw Kiev aangevallen met een grootschalige inzet van

raketten en drones. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn bij de zwaarste aanval op de hoofdstad

in 2025 zeker twaalf mensen om het leven gekomen en raakten er ruim negentig gewond. De

aanval veroorzaakte ernstige schade aan gebouwen en leidde tot branden die uren later nog

bestreden werden.

De aanval heeft niet alleen de Oekraïense hoofdstad opgeschrikt, maar leidde ook tot een scherpe

reactie vanuit Washington. De Amerikaanse president Donald Trump, die doorgaans

terughoudend is in zijn kritiek op het Kremlin, sprak zich ongewoon fel uit tegen zijn Russische

ambtsgenoot. “Vladimir, STOP!” schreef Trump op zijn sociale platform Truth Social. Hij

noemde de aanval “onnodig” en “zeer slecht getimed” gezien de lopende vredesgesprekken.

Tijdens een persmoment in het Witte Huis benadrukte Trump dat zijn regering “veel druk”

uitoefent op Moskou en dat er de afgelopen dagen concrete stappen zijn gezet richting een

vredesovereenkomst. Hij suggereerde dat het Kremlin bereid lijkt in te binden en af te zien van

het volledige bezetten van Oekraïne. “We zijn dicht bij een akkoord,” aldus Trump. “De

komende dagen worden beslissend.”

Opmerkelijk genoeg liet Trump ook weten dat er druk wordt uitgeoefend op de Oekraïense kant.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, bevestigde dat er dit weekend

nieuwe onderhandelingen op de agenda staan en riep beide partijen op om concessies te doen.

NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte, die eveneens in Washington was voor overleg, gaf aan

dat Kiev zich constructief opstelt. “Ik denk dat Oekraïne echt meewerkt aan een oplossing,” zei

hij, waarbij hij benadrukte dat de bal nu bij Rusland ligt.

Toch verloopt het vredesproces niet zonder spanningen. Trump zou recent de Oekraïense

president Volodymyr Zelensky hebben berispt, nadat deze opnieuw stelde de Russische annexatie

van de Krim nooit te zullen erkennen. Trump, die Zelensky eerder “een dictator” noemde,

benadrukte dat het “zeer moeilijk” zal zijn voor Oekraïne om de Krim ooit terug te krijgen.

De spanningen liepen verder op toen Rubio onverwacht zijn deelname aan een geplande

bijeenkomst met Oekraïense en Europese vertegenwoordigers in Londen annuleerde. De reden

zou onvrede zijn over de uitspraken van Zelensky met betrekking tot de Krimkwestie.

Ondanks de verslechterde situatie op het terrein, proberen zowel Kiev als Moskou Trump te

overtuigen van hun bereidheid tot een snelle oplossing. De Amerikaanse speciale gezant zou

later deze week in gesprek gaan met Poetin, in een poging om de onderhandelingen weer op de

rails te krijgen.