Grote onrust in Tuschen na dood van 11-jarig meisje: hotel in brand gestoken

In de gemeenschap van Tuschen aan de westkust van Demerara is donderdag de situatie volledig

geëscaleerd na de tragische vondst van het lichaam van de 11-jarige Adrianna Younge. Het

meisje werd donderdagochtend rond 10.00 uur levenloos aangetroffen in het zwembad van het

Double Day Hotel. Kort daarop brak er massaal protest uit, dat uiteindelijk uitmondde in

brandstichting en vernielingen.

Woedende buurtbewoners en familieleden verzamelden zich bij een pand in Vergenoegen, dat in

eigendom is van de familie Bhola – dezelfde eigenaren als van het hotel waar Adrianna’s

lichaam werd gevonden. Het gebouw werd in brand gestoken, en ook voorraden en voertuigen

werden vernield of geplunderd.

Volgens verklaringen van familieleden werd Adrianna woensdagmiddag rond 13.00 uur voor het

laatst gezien, toen ze samen met haar grootmoeder Carol Xavier en andere familieleden het hotel

bezocht. Toen ze later die dag niet terugkeerde, werd ze als vermist opgegeven.

Wat de situatie verergerde, is dat meerdere betrokkenen stellen dat Adrianna’s lichaam bij

eerdere inspecties van het zwembad niet werd gezien. Er wordt gespeculeerd dat haar lichaam

pas later in het water terechtkwam, wat tot vragen leidt over de omstandigheden van haar dood.

De brandweer is inmiddels ter plaatse en probeert het vuur onder controle te krijgen. Ook worden

pogingen ondernomen om een nabijgelegen woning te beschermen tegen de vlammenzee.

De autoriteiten zijn gestart met een onderzoek naar zowel het overlijden van het meisje als de

ongeregeldheden die daarop volgden. De gemeenschap blijft ondertussen in diepe shock en

verontwaardiging achter.