BOG ontvangt nieuw materiaal om dengue te bestrijden: samenleving opgeroepen tot medewerking

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft een nieuwe partij middelen ontvangen

ter ondersteuning van de bestrijding van dengue. De officiële overdracht vond plaats door

minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

Dengue vormt jaarlijks een verhoogd risico tijdens de regentijd, wanneer de broedplaatsen van

de Aedes aegypti-mug — de overbrenger van het virus — toenemen. Ook volgens cijfers van de

Pan American Health Organization (PAHO) is er sprake van een stijgende lijn in dengue-

infecties binnen de regio.

Het BOG, als operationele arm van het ministerie, voert het veldwerk uit dat nodig is om

verspreiding van dengue te voorkomen. Door de groeiende nood aan effectieve middelen heeft

het ministerie, met goedkeuring van de regering, geïnvesteerd in extra uitrusting voor het

bestrijdingsteam.

Het geleverde materiaal omvat onder andere:

Twee voertuiggemonteerde vernevelingspompen

Vier draagbare spuitpompen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Oordoppen, laarzen, brandspiritus en diverse benodigdheden

De materialen zijn overgedragen aan Stephanie Cheukalam, waarnemend onderdirecteur Public

Health Evaluation bij het BOG. Minister Ramadhin benadrukte dat deze investering een stap in

de juiste richting is. “Het is lange tijd geleden dat we hebben kunnen investeren in

spuitapparatuur. Dit is vooruitgang, maar er is nog werk aan de winkel. Binnenkort volgt

aanvullende aanschaf van onder andere pesticiden en verbruiksgoederen. We bereiden ons voor

op intensievere acties in aanloop naar het regenseizoen,” zei hij.

Daarnaast deed de minister een dringende oproep aan de samenleving om ook

verantwoordelijkheid te nemen. “Het ministerie doet haar deel, maar burgers moeten ook hun

steentje bijdragen. Verwijder stilstaand water rond het huis en neem dengueklachten serieus.

Raadpleeg bij symptomen — vooral bij kinderen of kwetsbaren — direct een arts. Vermijd

zelfbehandeling.”

Met deze gezamenlijke inspanning hopen het ministerie van Volksgezondheid en het BOG de

volksgezondheid beter te beschermen tegen dengue.

Krin yu djari, voorkom dengue!