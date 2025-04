AHKCO verlaat monumentaal pand na 35 jaar vanwege instortingsgevaar

Na meer dan drie decennia een vertrouwd gezicht aan de Waterkant te zijn geweest, verhuist de

Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO) noodgedwongen naar een nieuwe

locatie. Het historische pand waarin de academie gevestigd was, is volgens recente inspecties

ernstig vervallen en vormt een direct risico voor de veiligheid van studenten en personeel.

Directeur Jane Kolf-Bergraaf vertelt dat de bouwkundige problemen zich de afgelopen jaren

geleidelijk hebben opgestapeld. “In eerste instantie leek het nog beheersbaar, maar begin 2023

werd het duidelijk dat het gebouw structureel onveilig is. Er zijn scheuren in het balkon, losse

glaspanelen en de trappenhal is ronduit gevaarlijk geworden,” aldus de directeur. Ook de kelder

werd al sinds de covid-periode niet meer gebruikt vanwege eerdere afkeuring.

Na gezamenlijke inspecties door onder andere de technische dienst van het ministerie van

Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC), Monumentenzorg, de Raad van Toezicht en de

Project Unit Rehabilitatie en Planning (PURP), werd besloten dat voortgezet gebruik van het

pand onverantwoord is.

In overleg met het ministerie is gekozen voor een tijdelijke verhuizing naar het terrein van het

Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI). Dankzij goede samenwerking met het bestuur van het

CPI en ondersteuning van het ministerie, kon deze oplossing snel worden gerealiseerd.

Het ministerie heeft zich bovendien garant gesteld voor studentenvervoer tussen de oude locatie

aan de Heiligenweg en het CPI. Afhankelijk van het aantal studenten worden één of twee bussen

ingezet om het traject dagelijks te overbruggen. “We willen onze studenten niet opzadelen met

extra kosten of logistieke problemen,” benadrukt Kolf-Bergraaf.

De toekomst van het monumentale gebouw aan de Waterkant is vooralsnog onduidelijk. Er wordt

nog overlegd over mogelijke renovatie, herbestemming of definitieve sluiting. “We hopen op een

veilige, creatieve ruimte waar ook ruimte is voor exposities, optredens en andere culturele

activiteiten. Een omgeving die niet alleen leerzaam is, maar ook financieel kan bijdragen aan de

academie,” aldus de directeur.

De huur van de tijdelijke locatie wordt voorlopig bekostigd door het ministerie. Of de AHKCO

op termijn terugkeert naar het gerenoveerde pand of op een andere locatie blijft, hangt af van

verdere evaluaties en beleidsbesluiten.