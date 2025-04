Suriname viert 60e Avondvierdaagse met kleur, muziek en een ode aan Olivieira

De 60e editie van de Avondvierdaagse (AVD) in Suriname is woensdag feestelijk van start

gegaan. Wat ooit begon als een sportief wandelevenement, is uitgegroeid tot een kleurrijk

cultureel spektakel dat dit jaar niet alleen bol staat van creativiteit, maar ook in het teken staat

van herinnering en eerbetoon.

President Chan Santokhi opende samen met minister Gracia Emanuels van Regionale

Ontwikkeling en Sport (ROS) en Lakshmi Vishnudatt, de kersverse voorzitter van de Bedrijven

Vereniging Sport en Spel (BVSS), het jubileumevenement. Onder het thema Good Food = Good

Mood en de slogan Denk Groen, Leef Groen, zetten duizenden deelnemers hun eerste stappen.

Opvallend dit jaar is de prominente deelname van politieke partijen, waarbij vooral de NDP met

een indrukwekkende opkomst en uitstraling het straatbeeld domineert. Toch blijft de nadruk

liggen op saamhorigheid en recreatie — precies wat de AVD al decennia lang belichaamt.

De festiviteiten worden dit jaar overschaduwd door het recente overlijden van Purcy Olivieira,

jarenlang voorzitter van de BVSS en hét gezicht van de Avondvierdaagse. Zijn dochter en

opvolger, Lakshmi Vishnudatt, sprak met trots over het werk van haar vader. “Hij leidde met

discipline en toewijding. Voor mij is het een eer om zijn werk voort te zetten, niet alleen als zijn

dochter, maar ook als sportleider,” aldus Vishnudatt. Ze benadrukte haar voornemen om het

sportcomplex verder uit te bouwen tot een veilige plek voor alle sporters in het land.

Langs de route is het één groot feest. Deelnemers schitteren in fantasierijke kostuums,

waaronder de iconische kotomisi’s die met hun kleurrijke traditionele klederdracht veel

bewondering oogsten. Muziek vult de straten; brassbands brengen het publiek in beweging met

hun opzwepende ritmes. Op sommige punten wordt de stoet verwelkomd met applaus, dans en

spontane meezang.

De Avondvierdaagse duurt nog tot en met zaterdag 26 april. De feestelijke slotdag wordt bekroond

met de bekendmaking van de winnende groepen.