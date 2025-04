Goedschalk pleit voor tijdelijke stop op nieuwe bosconcessies: “eerst wetgeving engrondenrechten regelen”

Milieuexpert John Goedschalk doet een krachtige oproep aan politieke leiders en het

aankomende parlement: stel een tijdelijke bospauze in. Volgens hem moet Suriname eerst de

juiste wetgeving en een duidelijke erkenning van grondenrechten op orde hebben, voordat het

land verdergaat met het toekennen van nieuwe economische bosconcessies.

Tijdens een interview in het programma Mmanten Taki op STVS onderstreepte Goedschalk het

belang van een zogenaamde “bosafkoelingsperiode”. Deze maatregel zou ertoe moeten leiden dat

Suriname haar bossen beter beschermt en pas weer nieuwe activiteiten toelaat zodra er duurzame

beheerskaders zijn vastgelegd.

“Dit houdt niet in dat alle lopende projecten direct stilgelegd moeten worden,” verduidelijkte hij.

“Maar via een presidentieel besluit zou men kunnen bepalen dat er bijvoorbeeld gedurende 24

maanden geen nieuwe concessies worden verstrekt.”

Goedschalk is al jarenlang een voorvechter van verantwoord natuurbeheer in Suriname. Hij stelt

dat zonder heldere ruimtelijke planning en duidelijke regelgeving, het gevaar blijft bestaan dat

waardevolle ecosystemen onherstelbare schade oplopen. “Zolang de fundamenten ontbreken, is

rust het beste beheer,” aldus de deskundige.

Een cruciaal onderdeel van deze aanpak is volgens hem de formele erkenning van de

grondenrechten van inheemse en tribale gemeenschappen. “Zolang hun rechten niet wettelijk zijn

vastgelegd, zullen er spanningen blijven ontstaan rondom gebruik van het bos.”

Om het debat onder burgers te stimuleren is er inmiddels een Facebookpagina gelanceerd waar

men in discussie kan gaan over de toekomst van het Surinaamse bos. Goedschalk roept politici

op om nu al stelling te nemen. “Laat van je horen, toon leiderschap. Neem een video op en vertel

het volk hoe jij denkt over duurzaam bosbeheer.”

Met de verkiezingen in aantocht wordt zijn oproep gezien als een belangrijk signaal richting de

toekomstige beleidsmakers.