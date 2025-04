OPTSU wil Suriname de juiste koers geven: “Wij zijn er niet voor de stoel, maar voor het werk”

De politieke combinatie OPTSU presenteert zichzelf als de enige serieuze optie voor het bestuur

van Suriname na de komende verkiezingen. Tijdens een buurtbijeenkomst op de kruising van de

Frederikshoopweg en de Magentakanaalweg onderstreepten de leiders van de alliantie dat hun

kandidaten beschikken over de juiste ervaring en een diepgewortelde toewijding aan het

landsbelang.

Jim Hok, voorzitter van de PALU – een van de deelnemende partijen binnen OPTSU – liet

tijdens zijn toespraak weinig ruimte voor twijfel. Volgens hem zouden andere politieke partijen

Suriname al lang op een hoger niveau hebben gebracht als ze werkelijk over de kennis en wil

beschikten die nodig zijn om te regeren. Hij riep kiezers op om OPTSU een kans te geven zich

daadwerkelijk te bewijzen aan het volk.

Hok stelde voor om de discussie aan te gaan met andere politieke groeperingen over wat de

prioriteiten moeten zijn van het volgende bestuur. Volgens hem heeft OPTSU een kandidatenlijst

van hoog niveau samengesteld, met mensen die inhoudelijk voorbereid zijn op de uitdagingen

van het landsbestuur.

“Wij zijn niet in de politiek om simpelweg een zetel te bezetten of om elke maand een salaris te

ontvangen,” aldus Hok. “We zijn er om richting te geven aan het land. Als OPTSU

verantwoordelijkheid krijgt, dan is het omdat we weten wat nodig is en klaarstaan om het uit te

voeren.”

De PALU-leider benadrukte verder dat zijn partij zich direct na de verkiezingen van 2020 alweer

is gaan voorbereiden op de volgende stembusgang. Die vroege voorbereiding heeft volgens hem

geleid tot de vorming van een sterke alliantie met gelijkgestemde partijen binnen het OPTSU-

verband.