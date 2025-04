Grote drugsvondst in Nederlandse loods: 80 kilo cocaïne in nep-avocado’s

In een loods van een Nederlands fruitimportbedrijf in Barendrecht is onlangs een verrassende

drugsvondst gedaan. Toen een medewerker vorige week per ongeluk een avocado liet vallen,

bleek deze geen vruchtvlees te bevatten, maar zakjes met cocaïne.

De ontdekking leidde tot de vondst van een grote partij nep-avocado’s, gevuld met drugs. Op

vrijdag 18 april werden in totaal 400 kunststof avocado’s aangetroffen, verborgen in een zending

uit de Dominicaanse Republiek. In de holle vruchten werd uiteindelijk zo’n 80 kilo cocaïne

gevonden, met een straatwaarde van ongeveer 4 miljoen euro.

De lading was al sinds 1 april in Nederland, maar de illegale inhoud kwam pas aan het licht na

het incident met de verdachte avocado.

Volgens het Openbaar Ministerie lijkt het bedrijf waar de vondst werd gedaan niet betrokken te

zijn bij de smokkel. Het onderzoek naar de herkomst en mogelijke betrokkenen is nog in volle

gang.

Deze opvallende smokkelmethode toont opnieuw hoe creatief drugshandelaren te werk gaan. De

Nederlandse douane en justitie waarschuwen al langer voor een toename van drugstransporten

verborgen in fruitzendingen, waarbij de methoden steeds geavanceerder en onvoorspelbaarder

worden.