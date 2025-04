60ste BVSS avondtweedaagse wandelmars gaat van start in Paramaribo

Vandaag gaat de 60ste editie van de BVSS Avondtweedaagse Wandelmars (AVD) van start in

Paramaribo. Dit jaar staat de wandelmars in het teken van 50 jaar Surinaamse onafhankelijkheid

en is tevens een eerbetoon aan de in februari overleden voorzitter van de Bedrijven Vereniging

Sport en Spel (BVSS), Purcy Olivieira, die tot aan zijn overlijden de organisatie leidde.

Het thema van dit jaar is ‘Good food = Good mood’, met de slogan ‘Denk groen, leef groen’.

Daarnaast is er een extra thema ter ere van 50 jaar Srefidensi: ‘Eenheid, samen sterk Suriname!’.