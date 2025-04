AdeKUS stelt nieuwe veiligheidsmaatregelen In na diefstalincident

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft recent nieuwe

veiligheidsmaatregelen ingesteld om de veiligheid op het universiteitsterrein te verbeteren. Dit

gebeurde na een incident waarbij een Toyota Vitz op het parkeerterrein bij gebouw 17 volledig

werd gestript. Het voertuig, eigendom van een student, raakte zwaar beschadigd: de bumper,

koplampen, mistlampen en kentekenplaat werden gestolen, en de voorste zijruit werd ingeslagen.

In een circulaire heeft AdeKUS laten weten dat het voortaan verboden is voor studenten,

personeel en bezoekers om in geparkeerde voertuigen te blijven zitten of daar te wachten.

Iedereen wordt verplicht om zich na het parkeren direct naar zijn of haar bestemming te begeven.

De universiteit roept op tot alertheid en vraagt mensen om verdachte personen of voertuigen

onmiddellijk te melden bij de beveiliging of via de opgegeven telefoonnummers van de

hoofdwacht.

Voertuigen moeten ordelijk en strak naast elkaar geparkeerd worden. Personen die het terrein

betreden of verlaten, moeten zich correct legitimeren en hun bestemming kunnen aangeven.

Bestuurders van voertuigen met getinte ruiten worden verplicht deze omlaag te doen voor

controle.

Bezoekers zonder duidelijke bestemming of zonder voorafgaande aanmelding kunnen de toegang

worden geweigerd.

Met deze maatregelen hoopt AdeKUS de algemene veiligheid op de campus te verhogen en

incidenten zoals inbraak en vandalisme te voorkomen. Het bestuur roept iedereen op het

universiteitsterrein op om zich strikt aan de nieuwe regels te houden.