Duurzaam landbouwproject in Brokopondo biedt alternatief voor schadelijke goudwinning

In het district Brokopondo is onlangs het project Sustainable Food Security and Awareness on

Gold Mining Effects succesvol afgerond. Het initiatief, geleid door Tropenbos Suriname, had als

doel de lokale gemeenschappen te versterken en de negatieve impact van kleinschalige

goudwinning tegen te gaan. Daarbij werd ingezet op duurzame landbouwmethodes, zoals

agroforestry.

De bossen van Suriname herbergen een indrukwekkende rijkdom aan flora en fauna, maar

worden steeds vaker bedreigd door intensieve goudwinning – vooral in gebieden zoals

Brokopondo. Deze activiteiten veroorzaken aanzienlijke milieuschade, waaronder

bodemvervuiling en verlies van biodiversiteit.

Om deze ontwikkeling tegen te gaan, zijn in samenwerking met lokale boeren, dorpsbesturen en

autoriteiten diverse trainingen georganiseerd. Deze sessies focusten op bewustwording over de

ecologische gevolgen van goudwinning en leerden deelnemers alternatieve landbouwtechnieken

aan, gericht op duurzame inkomsten. Het project werd mogelijk gemaakt dankzij steun van het

EMSAGS-programma, dat sinds 2019 werkt aan verantwoord milieubeheer in de

mijnbouwsector.

Tijdens de afsluitingsbijeenkomst spraken vertegenwoordigers van Tropenbos Suriname en

lokale leiders hun waardering uit voor de actieve deelname van de gemeenschappen. De

trainingen werden uitgevoerd in overeenstemming met het FPIC-principe (Free, Prior and

Informed Consent), en bestonden uit zowel theorie als praktijk. Boeren ontvingen daarnaast

langdurige begeleiding om de nieuwe technieken met succes toe te passen.

Een opvallend onderdeel van het project is een impactonderzoek naar de effecten van

goudwinning op voedselgewassen. Deze studie wordt uitgevoerd door Randy van Bree, student

aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en tevens medewerker bij Tropenbos Suriname.

De resultaten zullen waardevolle informatie opleveren over de voedselzekerheid in de regio.

Naast de directe projectdeelnemers heeft het initiatief ook een bredere functie: het fungeert als

leerplatform voor agroforestry, waarmee ook andere boeren in de regio bereikt worden. Op die

manier draagt het bij aan ecologisch herstel, klimaatslim landgebruik en duurzame ontwikkeling

in Brokopondo.