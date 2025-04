Katholieke gemeenschap rouwt om overlijden paus Franciscus

Met intens verdriet heeft de katholieke wereldkerk – en in het bijzonder de gelovigen in

Suriname – gereageerd op het overlijden van paus Franciscus. De geestelijk leider van de

Rooms-Katholieke Kerk is in de vroege ochtend, rond 02.35 uur, vredig heengegaan in zijn

verblijfplaats Casa Santa Marta in Vaticaanstad.

Op deze Tweede Paasdag klinkt de lezing uit de eerste brief van Petrus – “Gezegend is God, de

Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood

heeft doen herboren worden tot een levende hoop” – luider dan ooit in de harten van gelovigen.

Voor velen weerspiegelen deze woorden de levensmissie van Franciscus, die met zijn pontificaat

hoop, troost en richting bracht in een wereld vol onzekerheid.

Geboren als Jorge Mario Bergoglio, drukte hij als paus een uniek stempel op de

kerkgeschiedenis. Hij riep op tot een levenshouding van liefde en dienstbaarheid, met bijzondere

aandacht voor het gezin, de armen, de natuur en de medemens – ongeacht afkomst, geloof of

overtuiging. Zijn encycliek Laudato Si’, waarin hij opriep tot zorg voor de aarde als

gemeenschappelijk huis, vond wereldwijd weerklank. Ook in Suriname, als deel van het

kwetsbare Amazonegebied, werd zijn boodschap breed gedragen.

Franciscus bracht het concept van synodaliteit – samen onderweg zijn als gemeenschap –

opnieuw onder de aandacht binnen de Kerk. Voor hem betekende geloof niet enkel het navolgen

van leerstellingen, maar vooral het tonen van barmhartigheid in de praktijk. Hij omschreef de

Kerk als een “veldhospitaal”: een plaats waar gewonden worden verzorgd, waar ruimte is voor

troost en heling.

Het Bisdom Paramaribo betuigt in een officiële verklaring dankbaarheid voor zijn leiderschap:

“Wij danken God voor het geschenk van zijn pontificaat, voor zijn nederigheid, kracht en zijn

onvermoeibare toewijding aan het Evangelie. Goed gedaan, trouwe dienaar van de Heer.”

Ter nagedachtenis aan paus Franciscus zal op het bisdomkantoor een condoleanceregister

geopend worden. Ook wordt een herdenkingsmis voorbereid, waarvan de datum en het tijdstip

nog worden aangekondigd.

Moge de Heer hem de eeuwige rust schenken en het eeuwige licht over hem laten schijnen. Dat

hij mag rusten in vrede. Amen.