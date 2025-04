Minister Mathoera zoekt samenwerking met VRM voor sterkere positie militairen

Defensieminister Krishna Mathoera benadrukt dat zij de dialoog met de Vereniging Rechtspositie

Militairen (VRM) als essentieel beschouwt. Zij ziet de vereniging niet als tegenpartij, maar juist

als een belangrijke bondgenoot in de gezamenlijke missie om het welzijn van militairen te

verbeteren. “Als partners hoort er een constructieve verstandhouding te zijn,” aldus Mathoera

voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad.

Volgens de minister streven zowel het ministerie als de VRM naar hetzelfde einddoel: militairen

die goed gemotiveerd en degelijk ondersteund hun taak kunnen uitvoeren. Dit vergt volgens haar

een continue inzet om de rechtspositie van militair personeel structureel te verbeteren.

Mathoera geeft aan dat ze altijd open en transparant het gesprek is aangegaan met de VRM. “Er

vindt elk kwartaal overleg plaats. We werken samen aan het aanpakken van knelpunten binnen

het leger, waarbij ik mij volledig inzet om verbeteringen te realiseren.”

Tijdens een recent werkbezoek aan Nickerie kreeg de minister rechtstreeks signalen van

militairen over vertragingen in hun bevorderingsproces. “Deze geluiden neem ik serieus. Mijn

bezoeken aan de kampementen zijn bedoeld om te horen wat er speelt bij de troepen. Die input

helpt ons om beter beleid te maken.”

Goede communicatie tussen het ministerie en de manschappen blijft volgens Mathoera de sleutel

tot vooruitgang. “We kunnen alleen stappen zetten als we blijven praten en samenwerken.” Aan

het leger gaf ze een duidelijke boodschap: “Met de middelen die beschikbaar zijn, doen we ons

uiterste best om verbeteringen door te voeren – stap voor stap.”

Ze roept alle betrokkenen op om het gezamenlijk belang voorop te stellen: het versterken van het

nationaal leger en het verbeteren van de werkomstandigheden van hen die het land dienen.