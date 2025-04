Commewijne krijgt straatverlichting langs Oostwestverbinding: “verkeersveiligheid staat voorop”

In het district Commewijne is vrijdag een belangrijke mijlpaal bereikt op het gebied van verkeersveiligheid. Een nieuw traject langs de Oostwestverbinding is officieel voorzien van straatverlichting, een stap die de kans op verkeersongevallen aanzienlijk moet verkleinen. De ingebruikname vond plaats in aanwezigheid van president Chan Santokhi, minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, EBS-directeur Leo Brunswijk en districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab.

Het project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) en de Alki Technical Group. President Santokhi had de eer om symbolisch de verlichting in te schakelen.

Volgens EBS-directeur Brunswijk was het besluit om dit traject te verlichten ingegeven door een stijging van het aantal ongevallen op het tot dan toe onverlichte weggedeelte. “De Oostwestverbinding is van groot belang voor het verkeer in Commewijne. Het gebrek aan verlichting leidde regelmatig tot aanrijdingen, vooral in het donker. Met deze verlichting willen we die risico’s aanzienlijk terugdringen,” aldus Brunswijk.

Het initiatief maakt deel uit van een ruimer beleidsplan dat beoogt om belangrijke verbindingswegen richting het oosten en zuiden van het land te verlichten. Voor het traject tussen Albina en Paramaribo moet nog een deel van 9,1 kilometer worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk, voordat ook daar verlichting mogelijk is. De voorbereidende technische werkzaamheden zijn inmiddels in gang gezet.

De voorbereiding van het project nam ongeveer anderhalf jaar in beslag, terwijl de installatie van de lampen zelf binnen drie weken werd afgerond. De financiering voor het gedeelte rond Peperpot is volledig gedragen door het ministerie van NH en de EBS.

Met deze ontwikkeling zetten de betrokken instanties een concrete stap richting veiliger verkeer en een betere infrastructuur in Suriname.