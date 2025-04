Man richt roestig jachtgeweer op partner tijdens huiselijk conflict

Een huiselijke ruzie is maandagavond uitgemond in een levensbedreigende situatie, nadat een man zijn partner met een jachtgeweer bedreigde. De vrouw heeft aangifte gedaan bij de politie nadat haar partner tijdens een felle woordenwisseling het wapen op haar hoofd richtte en haar met de dood bedreigde.

Volgens de verklaring van de vrouw, die samenwoont met de verdachte, liep het meningsverschil hoog op. In een plotselinge uitbarsting zou de man een jachtgeweer van kaliber 16 hebben gepakt, de loop tegen haar hoofd hebben geplaatst en gezegd: “Ik schiet je dood.”

Het jachtgeweer dat bij het incident werd gebruikt, verkeert in slechte staat. Volgens de politie is het zwaar verroest en ontbreken er leesbare merk- en serienummers. De verdachte verklaarde dat hij het wapen ooit op een verlaten terrein heeft gevonden. Het wapen is inmiddels door de politie in beslag genomen voor verder forensisch onderzoek.

De man is kort na de aangifte aangehouden en zit momenteel vast. De recherche onderzoekt de zaak en het is nog onduidelijk welke aanklachten er zullen volgen.