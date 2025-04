Zoon van onderminister aangehouden in tweede fase SPSB-corruptiezaak

De grootschalige fraudezaak rondom de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) is een volgende fase ingegaan met de aanhouding van Anwar Hassankhan, de zoon van onderminister Maurits Hassankhan van Binnenlandse Zaken. Hij is afgelopen woensdag in verzekering gesteld als onderdeel van het tweede procesdeel in dit omvangrijke strafrechtelijk onderzoek.

Het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) voor dit deel van de zaak werd vorige week afgerond bij de rechter-commissaris, waarna het Openbaar Ministerie overging tot deze nieuwe aanhouding. Hassankhan is een van de verdachten die nu in beeld zijn gekomen in de vervolgonderzoeken die voortvloeien uit de eerste fase van het proces.

De zaak rond SPSB wordt gefaseerd behandeld, een werkwijze die al bij de start in 2024 werd toegelicht door officier van justitie Roline Gravenbeek. Vanwege de complexiteit en het grote aantal verdachten en betrokkenen, is besloten om het proces op te splitsen in meerdere delen. Elk deel wordt eerst afgerond met een beschikking vanuit het gvo voordat het voor de kantonrechter komt.

In de eerste fase van het onderzoek stonden zes verdachten terecht, onder wie voormalig directeur van SPSB, Ginmardo Kromosoeto. Naast hem werden ook Gardelito Hew A Kee, Bryan Jurgens, Robert Putter, Wantley Sardjo en Joy Ten Berge vervolgd. Voor Hew A Kee en Jurgens werd een gevangenisstraf van drie jaar geëist, maar zij kwamen onder voorwaarden vervroegd vrij, aangezien hun voorarrest vrijwel de toegestane termijn van voorlopige hechtenis had bereikt.

De vervolgingsinstanties sluiten niet uit dat er in de komende periode meer arrestaties volgen, nu het tweede deel van het onderzoek in volle gang is. Nieuwe verdachten worden onderzocht en mogelijk in staat van beschuldiging gesteld, naarmate de rechtszaak zich verder ontvouwt.