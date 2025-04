VHP behoudt koppositie in nieuwe peiling, NPS stijgt sterk ten koste van ABOP

De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) blijft volgens de meest recente politieke

opiniepeilingen de grootste partij van Suriname. De Nationale Democratische Partij (NDP) blijft

stevig op de tweede plaats, terwijl de Nationale Partij Suriname (NPS) opvallend terrein wint en

zich inmiddels als derde grootste partij profileert.

Deze inzichten komen voort uit een politieke peiling die in maart en april 2025 is uitgevoerd

door het Nederlandse onderzoeksbureau Viewture onder leiding van opiniepeiler Maurice de

Hond, in samenwerking met LC Media van Carlos Durham. In 2015 voorspelden deze bureaus

met grote nauwkeurigheid de verkiezingsuitslag, wat hun huidige onderzoek extra gewicht geeft.

Gevolgen van het nieuwe kiesstelsel

De peiling laat zien dat vooral partijen die voorheen profiteerden van het districtenstelsel, zoals

de VHP en de ABOP, nu zetelverlies lijden door de invoering van het systeem van landelijke

evenredigheid. Zo had de VHP in 2020 nog vier zetels in Nickerie met circa 11.783 stemmen;

onder het nieuwe stelsel zou dat aantal terugvallen naar maximaal twee zetels.

Ook de ABOP, die eerder met relatief weinig stemmen in districten als Brokopondo en

Sipaliwini meerdere zetels kon bemachtigen, ziet dit voordeel vervallen. Deze systemische

wijziging leidt tot een realistischer zetelverdeling gebaseerd op nationale stemmenaantallen.

Verdeling volgens de peiling

De VHP blijft met 17 zetels (plus of min 1) de grootste partij, ondanks het verlies van drie zetels.

De NDP volgt met 14 zetels, eveneens met een kleine daling. De NPS is de grootste stijger: van

drie zetels in 2020 naar tien nu. De ABOP halveert in omvang en komt uit op vier zetels.

PL en A20 behalen elk ongeveer 4% van de stemmen en worden daarmee goed voor twee zetels

per partij. De BEP blijft stabiel op twee zetels met een steun van ongeveer 3%. Overige partijen

of combinaties blijven onder de kiesdrempel.

Opmerkelijk is dat landelijk zo’n 10% van de kiezers nog zwevend is, wat invloed kan hebben

op de definitieve zetelverdeling.

Regeringsbeleid onder vuur

De tevredenheid over het functioneren van de regering-Santokhi/Brunswijk is laag: slechts 9%

van de respondenten geeft aan tevreden te zijn. Meer dan de helft (56%) is ontevreden, waarvan

een aanzienlijk deel zelfs “zeer ontevreden” is. Bij de VHP-achterban is de waardering hoger:

25% is positief, 23% negatief.

Wanneer gevraagd wordt of Suriname er nu beter voor staat dan vijf jaar geleden, zegt 66% van

de ondervraagden van niet. Van die groep vindt bijna de helft dat de situatie “veel slechter” is

geworden. Slechts 20% vindt dat er verbetering is opgetreden.

Santokhi blijft populairste presidentskandidaat

Ondanks de algemene ontevredenheid blijft president Chan Santokhi de favoriet onder de kiezers

met 26% steun. NDP-kandidaat Jennifer Simons volgt met 22%. Oud-vicepresident Ashwin

Adhin (NDP) haalt 10% en NPS-leider Gregory Rusland 9%.

Andere kandidaten, waaronder Ronnie Brunswijk (ABOP), Bronto Somohardjo (PL), Steve

Reyme (A20) en Krishna Mathoera (VHP), scoren verwaarloosbaar laag in deze peiling.

Prioriteiten en verwachtingen voor de toekomst

Kiezers geven aan dat economische herstel de hoogste prioriteit moet krijgen (37%), gevolgd

door gezondheidszorg (21%) en corruptiebestrijding (17%). Onderwijs, productieverhoging en

koopkrachtverbetering scoren ook, maar in mindere mate.

Wat betreft de toekomstige olie- en gasinkomsten vanaf 2028 lopen de meningen uiteen: 30%

vindt dat deze in een staatsinvesteringsfonds moeten worden gestoken, 31% wil dat ze gebruikt

worden voor overheidskosten, terwijl 33% pleit voor een directe verdeling onder de bevolking.

Nieuwe peiling op komst

Viewture en LC Media zullen kort voor de verkiezingen nog een aanvullende peiling publiceren

met een bijgewerkte zetelverdeling.