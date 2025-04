Korpschef Isaacs verwelkomt Interpol-delegatie in Suriname: samenwerking in opsporing versterkt

Korpschef Bryan Isaacs heeft recent een delegatie van Interpol ontvangen voor overleg over de

versterking van de internationale samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding.

Suriname is sinds jaar en dag aangesloten bij Interpol, de wereldwijde organisatie die 196 landen

verenigt via hun nationale politiediensten. Deze samenwerking verloopt voornamelijk via

beveiligde digitale kanalen, bedoeld voor het uitwisselen van informatie ten behoeve van

strafrechtelijk onderzoek en opsporing.

Interpol beschikt over meerdere geavanceerde databanken. Een van de meest gebruikte

instrumenten is de zogenaamde Red Notice, een internationale signalering voor personen die

worden gezocht vanwege ernstige strafbare feiten. Het Korps Politie Suriname (KPS) maakt

regelmatig en actief gebruik van deze signaleringen om internationale voortvluchtigen te

identificeren en aan te houden, ook wanneer het om Surinaamse verdachten gaat.

In de afgelopen jaren heeft het KPS meegedaan aan diverse internationale Interpol-operaties,

waaronder Turquesa III, Turquesa IV, Hurricane en Creta. Deze gezamenlijke acties zijn gericht

op grensoverschrijdende criminaliteit zoals mensenhandel, drugssmokkel en georganiseerde

misdaad.

Tijdens de ontmoeting werd ook stilgestaan bij de benoeming van Valdecy Urquiza tot nieuwe

secretaris-generaal van Interpol. In november 2024 feliciteerde korpschef Isaacs hem al

persoonlijk met zijn benoeming als opvolger van Jürgen Stock. Daarbij sprak hij zijn waardering

uit voor het werk van Stock, die jarenlang een leidende rol speelde binnen de organisatie.

De ontmoeting onderstreept het belang dat Suriname hecht aan internationale politienetwerken

en het effectief bestrijden van misdaad over landsgrenzen heen. Het KPS blijft zich inzetten voor

nauwe samenwerking met Interpol en andere internationale veiligheidsinstanties.