Suriname zoekt oplossing voor exportbelemmeringen naar VS

Minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische

Innovatie (EZ) heeft een gesprek aangevraagd met de Amerikaanse ambassadeur in Suriname.

De minister wil bespreken hoe de export van Surinaamse producten naar de Verenigde Staten kan

worden verbeterd. Momenteel exporteert Suriname slechts vier tot vijf producten naar de VS.

Een belangrijk punt van zorg is dat producten die via China naar Suriname worden geïmporteerd,

door de VS als Chinese producten worden geregistreerd. Dit kan leiden tot hogere invoertarieven

en andere handelsbelemmeringen. De minister heeft aangegeven dat de regering een onderzoek

heeft gestart om deze kwestie aan te pakken en oplossingen te vinden.

Kuldipsingh vraagt de samenleving om geduld en ruimte om het gesprek met de Amerikaanse

ambassadeur in alle rust te kunnen voeren. Tot nu toe heeft ze nog geen officiële reactie van de

Amerikaanse ambassade ontvangen over eventuele maatregelen of restricties.

“Zodra het onderzoek is afgerond, zal ik met nadere informatie komen. Tot die tijd doe ik geen

verdere uitspraken,” zei de minister.

Begin deze maand kondigde voormalig president Trump importheffingen aan op producten uit

diverse landen, waaronder China en de Europese Unie. Hoewel hij deze maatregelen voor veel

landen voorlopig heeft opgeschort, verhoogde hij de tarieven voor Chinese producten juist

aanzienlijk. Als reactie hierop verhoogde China de invoerheffingen op Amerikaanse goederen tot

125 procent.

De situatie benadrukt de noodzaak voor Suriname om zijn handelsrelaties met de VS te

heroverwegen en strategieën te ontwikkelen om de export te diversifiëren en te versterken.