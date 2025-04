Somohardjo stelt ultimatum aan president: “Gelijke behandeling of vertrek uit coalitie”

Tijdens een politieke manifestatie op het Vaillantsplein heeft PL-lijsttrekker Bronto Somohardjo

een krachtig signaal afgegeven aan president Chan Santokhi. Hij riep de president op om binnen

tien dagen op te treden tegen de ministers van Openbare Werken (OW) en Landbouw, Veeteelt &

Visserij (LVV), die betrokken zouden zijn bij verdachte miljoenenprojecten. Volgens

Somohardjo zou ook voor hen een verlofregeling moeten gelden – net zoals destijds bij hem

werd toegepast, zonder dat er hard bewijs was geleverd.

Somohardjo verwees naar zijn eigen ontslag als minister van Binnenlandse Zaken, dat hij naar

eigen zeggen uit respect aanvaardde. “Toen ik moest vertrekken, lag er geen enkel concreet

bewijs op tafel. Maar ik ging – omdat ik Javaan ben? Vandaag blijven anderen zitten, terwijl er

wél vraagtekens zijn. Omdat ze lid zijn van de VHP? Omdat ze geen Javaan zijn?” vroeg hij

retorisch.

De PL-voorman gaf aan dat hij geen ontslag eist van de betrokken ministers, maar gelijke

behandeling. Hij uitte felle kritiek op wat hij noemt vriendjespolitiek en dubbele standaarden

binnen de coalitie. “Laat zien dat u geen onderscheid maakt naar afkomst of partijband. Laat zien

dat u rechtvaardig bent. U heeft tien dagen. Doet u niets, dan stapt PL uit deze coalitie.”

Volgens Somohardjo draait het niet alleen om vermeende corruptie, maar vooral om vertrouwen

in het bestuur. Hij stelde dat zijn partij niet langer kan meewerken aan een regering die onrecht

toedekt en burgers ongelijk behandelt. “Als OW en LVV-ministers beschermd worden terwijl er

ernstige vermoedens zijn, is dat een klap in het gezicht van het volk,” aldus Somohardjo.

Hij sloot zijn toespraak af met een oproep aan de samenleving om zich uit te spreken tegen

onrecht. “Wij kiezen niet voor macht, maar voor het volk. Niet voor coalitiebelangen, maar voor

rechtvaardigheid,” luidde zijn slotboodschap.