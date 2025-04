Paus Franciscus wenst eenvoudige begrafenis in Santa Maria Maggiore

Paus Franciscus heeft in zijn testament vastgelegd dat hij in de aarde begraven wil worden,

afwijkend van de traditie van zijn voorgangers die in crypten werden bijgezet. De 88-jarige

kerkleider overleed op Tweede Paasdag om 07:35 uur aan een beroerte. Zijn laatste wens is om te

rusten in de Basiliek van Santa Maria Maggiore.

“Nu ik voel dat mijn aardse leven ten einde loopt en met hoop op het Eeuwige Leven, wil ik mijn

wens kenbaar maken om begraven te worden,” aldus Franciscus in zijn testament.

Hij schreef zijn leven en bisschoppelijke ambt toe aan “de Moeder van Onze Heer, de Heiligste

Maria” en wenste daarom begraven te worden in de Basiliek van Santa Maria Maggiore, niet in

de Sint-Pietersbasiliek waar veel andere pausen zijn bijgezet. “Ik wens mijn aardse reis te

eindigen in dit oude Mariaheiligdom,” zei hij.

Het testament werd opgesteld in zijn residentie Casa Santa Marta in het Vaticaan op 29 juni 2022 Franciscus gaf aan dat zijn graf eenvoudig moet zijn, zonder bijzondere versieringen, en

enkel zijn naam “Franciscus” als inscriptie moet dragen.

De begrafenis zal worden gefinancierd door een anonieme weldoener, waarvoor de paus

instructies heeft gegeven aan monseigneur Rolandas Makrickas, een speciale afgevaardigde van

de kerkgemeenschap.

“Moge de Heer een beloning geven aan iedereen die van mij heeft gehouden en voor mij zal

blijven bidden,” sluit hij zijn testament af. Het lijden dat hij in het laatste deel van zijn leven

heeft doorstaan, draagt hij op aan de Heer, “voor vrede over de hele wereld en verbroedering

onder alle volken.”