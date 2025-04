Little Charming Amazing Star kondigt derde editie van schoonheidswedstrijd aan

Little Charming Amazing Star organiseert dit jaar de derde editie van hun unieke

schoonheidswedstrijd. De organisatie, opgericht eind 2021, biedt jonge meisjes een podium om

zich te presenteren en zich persoonlijk te ontwikkelen. Raysa Etnel was de allereerste winnares

van dit evenement.

Op zaterdag 12 april vond de introductie- en talentenavond plaats, waarbij de deelneemsters zich

voor het eerst aan het publiek voorstelden. Marvin Halden, oprichter en hoofdtrainer, gaf aan dat

het de bedoeling is om deze verkiezing om de twee jaar te houden.

De organisatie streeft ernaar om de winnaressen niet alleen een titel te geven, maar hen ook te

begeleiden in hun persoonlijke groei door middel van diverse projecten. De meisjes worden

getraind in basislevensvaardigheden en nemen deel aan sociale projecten en activiteiten buiten

school. Hierdoor leren ze zich te ontwikkelen als jonge dames en worden ze gestimuleerd om

rolmodellen te zijn voor hun leeftijdsgenoten.

Tijdens het evenement op 12 april namen 25 meisjes deel, verdeeld over vier categorieën: Little

Miss, Princess, Pre-Teen en Teen. Elke categorie strijdt om verschillende titels. De deelneemsters

variëren in leeftijd van vijf tot veertien jaar. De finaleshow vindt plaats op 10 mei in Sana

Budaya.