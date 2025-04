Economische Controle Dienst blijft actief ondanks beperkte middelen

Minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische

Innovatie (EZ) heeft benadrukt dat de Economische Controle Dienst (ECD) ondanks beperkte

middelen actief blijft in het veld. Volgens de minister is er een daling in het aantal overtredingen

door ondernemers, wat wijst op een betere naleving van de economische regelgeving.

Voorafgaand aan de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers gaf Kuldipsingh aan dat

het uitvoeren van landelijke controles nog steeds een uitdaging is. “We hebben nog steeds niet de

benodigde middelen om het hele land te bestrijken. We doen ons best met de beschikbare

middelen,” aldus de minister.

Recent kregen winkeliers twee weken de tijd om hun kassasystemen in overeenstemming te

brengen met de geldende voorschriften. Enkele winkels die hieraan niet voldeden, werden

tijdelijk gesloten. Inmiddels is er opnieuw een termijn van twee weken verstreken aan winkeliers

om alsnog aan de eisen te voldoen.

De meeste ondernemers houden zich nu aan de gestelde winstmarges van 10 tot 25 procent. Bij

overtredingen treedt de ECD direct op. Ook het gebruik van nauwkeurige weegschalen in

winkels blijft een aandachtspunt, maar ondernemers hebben hierop actie ondernomen na eerdere

waarschuwingen.

Sinds de aankondiging van striktere controles begin 2024, is er een duidelijke daling in het aantal

overtredingen, zo gaf Kuldipsingh aan. “De controles worden voortgezet en het effect is

zichtbaar.”

Om de capaciteit van de ECD te versterken, volgen momenteel 25 personen een opleiding tot

Buitengewoon Agent van Politie (BAVP). Na het behalen van hun certificaat zullen zij worden

ingezet voor controlewerkzaamheden.

Toch blijven logistieke middelen een knelpunt. “Tot nu toe zijn er geen voertuigen geleverd,

ondanks herhaalde verzoeken. Zonder transport kunnen we geen controle uitoefenen in het

binnenland,” aldus de minister. Ze hoopt dat het wagenpark van de ECD snel wordt uitgebreid,

zodat ook afgelegen gebieden beter bereikt kunnen worden.