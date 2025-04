Verdachte van visumoplichting betaalt slachtoffers terug en ontloopt voorlopige hechtenis

De 37-jarige Simson Urbien is zondag door de politie in Suriname aangehouden op verdenking van oplichting en/of verduistering, maar is na overleg met het Openbaar Ministerie weer op vrije voeten gesteld. Ondanks zijn vrijlating zal hij op basis van artikel 100 van het Surinaams Wetboek van Strafrecht alsnog een boete krijgen.

De zaak kwam aan het rollen nadat Ronald, een van de benadeelden, zich samen met de verdachte meldde op het politiebureau. Ronald had op 22 augustus 2024 aangifte gedaan tegen Urbien, nadat hij €250 had betaald voor een visum naar Nederland dat nooit geleverd werd.

Een dag eerder had ook de 42-jarige Marlon aangifte gedaan. Hij verklaarde in totaal €700 in twee termijnen te hebben betaald aan Urbien voor dezelfde dienst. Volgens Marlon had Urbien aanvankelijk €800 gevraagd voor het regelen van het visum.

Uiteindelijk kwam het bedrag aan geleden schade uit op €950. Tijdens het politiebezoek heeft Urbien het volledige bedrag contant terugbetaald aan beide gedupeerden. Mede dankzij deze terugbetaling en het feit dat het Openbaar Ministerie geen ernstig vluchtgevaar zag, is ervoor gekozen de verdachte in vrijheid te stellen.

Toch blijft de zaak niet zonder gevolgen. Op grond van artikel 100, dat voorziet in strafmaatregelen bij herstel van toegebrachte schade, zal Urbien een geldboete krijgen. De exacte hoogte van die boete is nog niet bekendgemaakt.