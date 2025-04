Meldpunt voor grondproblemen geopend in Lelydorp: President Santokhi belooft actief

Op Goede Vrijdag heeft president Chan Santokhi het officiële meldpunt voor onder andere grondproblematiek geopend in het hart van Lelydorp. Tijdens de openingsceremonie lag de focus vooral op de hardnekkige problemen rond gronduitgifte, waarmee veel inwoners uit de regio al jaren te maken hebben. Onder hen bevinden zich ook kwetsbare groepen, zoals personen met een beperking, die ondanks herhaalde verzoeken nog steeds wachten op duidelijkheid en toewijzing.

Het meldpunt is tot stand gekomen via een besluit van de president en is bedoeld als centraal aanspreekpunt voor burgers met klachten of verzoeken, met name op het gebied van grondzaken. Ingediende meldingen worden doorgeleid naar het Kabinet van de President, dat toeziet op de verdere afhandeling. Met dit initiatief wil de overheid het proces rondom gronduitgifte versnellen en transparanter maken.

Volgens de Communicatiedienst Suriname is de locatie van het meldpunt – in het centrum van Lelydorp – bewust gekozen vanwege de goede bereikbaarheid, ook met het openbaar vervoer. Hierdoor kunnen inwoners uit Wanica en omliggende districten gemakkelijker hun zaken persoonlijk aankaarten.

Hoewel het meldpunt openstaat voor diverse maatschappelijke problemen, ligt de nadruk bij de verwerking in eerste instantie op grondgerelateerde kwesties. Die spelen al geruime tijd in Lelydorp en andere delen van Wanica, waar veel mensen gefrustreerd zijn door het gebrek aan voortgang bij eerdere aanvragen.

De opening werd bijgewoond door verschillende prominente aanwezigen, waaronder Assembleelid Reshma Mangre, presidentieel adviseur Pertap Bissumbhar, districtscommissaris Bholanath Narain (Wanica Noordwest) en buurtbewoners. Het meldpunt wordt gezien als een belangrijke stap naar een meer gestructureerde en oplossingsgerichte aanpak van burgerklachten.