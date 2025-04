Alternatief 2020 legt zich neer bij rechterlijke uitspraak, maar blijft strijden voor kandidatenlijsten

Alternatief 2020 (A20) heeft besloten geen verdere juridische stappen te ondernemen tegen de afwijzing van een verzoek tot schorsing van het besluit van de president, waarbij drie van haar kandidaten voor de districtsraad zijn geschrapt. De partij aanvaardt de uitspraak en ziet af van hoger beroep, zo laat advocaat en A20-DNA-kandidaat Joan Nibte weten.

In twee andere rechtszaken, die door A20 zijn aangespannen, is door de rechter een tussenvonnis uitgesproken. De partij is daarbij opgedragen om haar kandidatenlijsten voor de ressortraden in de districten Saramacca en Wanica officieel te overleggen. Volgens Nibte is de uitspraak juridisch correct, ondanks dat zij het vonnis op dat moment nog niet formeel had ontvangen.

Tijdens de rechtszitting op 2 april werd duidelijk dat een eerder doorgegeven schrapping van drie kandidaten gebaseerd was op een fout van het hoofdstembureau. De president had op basis daarvan kandidaten van de lijst verwijderd, maar deze fout werd later rechtgezet. De oorspronkelijke documenten waren reeds meegenomen tijdens de openbare zitting, en de vergissing werd alsnog gecorrigeerd op het presidentieel niveau.

A20 stelt dat er wél degelijk kandidatenlijsten zijn ingediend voor de betrokken ressorten, en dat deze ook schriftelijk bevestigd zijn door de hoofdstembureaus van Saramacca en Wanica. Desondanks werd later verklaard dat er geen lijsten zouden zijn ontvangen, wat leidde tot het ongeldig verklaren van de betreffende lijsten. De partij tekende protest aan tegen deze gang van zaken en vroeg de rechter om het besluit van de president op te schorten.

De partij vindt het merkwaardig dat er eerst ontvangstbevestigingen zijn verstrekt, om vervolgens het bestaan van de kandidatenlijsten te ontkennen. A20 beschouwt dit als een ernstige onregelmatigheid, temeer omdat het om een totaal van twintig kandidaten gaat die door deze situatie mogelijk van deelname aan de verkiezingen worden uitgesloten.