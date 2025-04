Hof bevestigt schrapping NDP-kandidaten: geen gelijk in hoger beroep

De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft in hoger beroep opnieuw nul op het rekest gekregen in haar juridische strijd tegen de president en de verkiezingsautoriteiten. Het Hof van Justitie oordeelde dat de partij geen gegronde redenen heeft aangevoerd om de schrapping van haar kandidaten aan te vechten, en wees de vordering af.

De zaak werd eerder al in eerste aanleg verloren. Kortgedingrechter Clayton Wallerlei stelde toen vast dat de NDP geen recht had op haar eis. De partij besloot daarop hoger beroep aan te tekenen via advocaat Nailah van Dijk. Hoewel het Hof het vonnis van de kantonrechter deels vernietigde, werd het in de kern bevestigd: de beslissing om vier kandidaten van de partij uit te sluiten blijft overeind.

Het hoger beroep werd met spoed behandeld door een hofkamer onder leiding van kamervoorzitter Dinesh Sewratan, samen met rechters Siegline Wijnhard en Alida Johanns. De urgentie was hoog: directeur van Binnenlandse Zaken, Nasier Eskak, benadrukte gisteren nog dat vertraging een bedreiging zou vormen voor het verkiezingsproces. De stembiljetten moeten namelijk vanaf 22 april gedrukt worden.

Met dit vonnis zijn alle rechtsmiddelen die binnen de Surinaamse rechtsorde beschikbaar zijn, uitgeput. De vier NDP-kandidaten op ressortraadsniveau in de districten Sipaliwini, Para, Coronie en Marowijne blijven definitief van de kandidatenlijsten verwijderd.