Regionale vluchten Surinam Airways opnieuw stilgelegd wegens technische mankementen

Surinam Airways (SLM) heeft zondag opnieuw laten weten dat haar regionale operaties tijdelijk zijn stilgelegd. Beide toestellen die normaal op deze routes worden ingezet, zijn momenteel buiten dienst vanwege technische storingen. Hierdoor is het geplande vluchtschema van maandag 21 april 2025, waaronder de vluchten PY481 en PY482 op de route Paramaribo–Curaçao–Miami en terug, geannuleerd.

De luchtvaartmaatschappij roept passagiers op voorlopig niet naar de luchthaven te komen. Er wordt gewerkt aan een aangepaste planning, waarvan de details spoedig bekendgemaakt zullen worden.

In een officiële verklaring biedt Surinam Airways haar verontschuldigingen aan voor het ongemak dat reizigers hierdoor ondervinden. Passagiers met vragen wordt aangeraden om contact op te nemen met hun reisagent of een e-mail te sturen naar het callcenter via callcenter@flyslm.com.

SLM kampt al geruime tijd met operationele problemen, waarbij vertragingen en schemawijzigingen vaker regel dan uitzondering zijn. De verwachting is dat de technische problemen binnenkort verholpen zullen zijn, zodat de reguliere dienstverlening hervat kan worden.

Opvallend is dat het bedrijf, ondanks de impact van deze situatie, geen melding heeft gemaakt op haar gebruikelijke communicatiekanalen zoals Facebook. Normaal gesproken gebruikt de luchtvaartmaatschappij dat platform wel voor dringende mededelingen aan het publiek.