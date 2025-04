Man gewond bij schietincident in Paramaribo

Een man, aangeduid als R.P. (48), heeft een schotverwonding opgelopen aan zijn rechterbovenbeen. Hij is bewusteloos geraakt en vervolgens naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd.

Het incident vond plaats bij een supermarkt aan de Indira Gandhiweg. Volgens een vriend van het slachtoffer is een woordenwisseling uit de hand gelopen, waarbij het ging om een betalingskwestie.

De schutter, wiens naam en beschrijving aan de politie zijn doorgegeven, opende op een gegeven moment het vuur met een vuurwapen en loste een schot in het been van het slachtoffer. De politie heeft de zaak in onderzoek genomen en is op zoek naar de dader.

De toestand van het slachtoffer is nog onbekend, maar hij ontvangt momenteel medische zorg in het ziekenhuis.