Eerbetoon aan gevallen politieagenten bij ‘The Last Post’ ceremonie

Op vrijdag werd de melodie van “The Last Post” gespeeld bij de Politie Academie, een muzikaal eerbetoon aan politieagenten die zijn omgekomen in de uitoefening van hun dienst. De ceremonie, georganiseerd door het Korps Politie Suriname (KPS), bracht hulde aan 34 collega’s die hun leven hebben gegeven voor de samenleving.

Ceremonie en herdenking

De ceremonie begon met een plechtige rondgang van de politiedrumband in de buurt, gevolgd door een video die foto’s en namen toonde van de politieagenten die sinds 1975 zijn omgekomen tijdens hun werk. De voice-over noemde hun rang en de omstandigheden waaronder ze het leven lieten.

Sunil Oemrawsingh van Stichting 8 december 1982 sprak namens de nabestaanden van de politieagenten. Hij benadrukte het belang van moed, opoffering en plichtsbesef. “Vandaag staan we stil bij moed, opoffering en plichtsbesef. Wij eren alle mannen en vrouwen van het Korps Politie Suriname die zijn gevallen in de uitoefening van hun taak: dappere beschermers van de wet en onverzettelijke hoeders van onze samenleving,” aldus Oemrawsingh.

Uitdagingen en oproepen

Hoofdinspecteur Leroy Cadogan wijst op de uitdagingen waarmee de politie te maken heeft. “De misdadigers die op het veld zijn en de samenleving op een kwaadaardige manier behandelen, hebben geen handvest en geen geweldsinfrastructuur,” aldus Cadogan. Hij hoopt dat de overheid de politie zal voorzien van de modernste attributen voor criminaliteitsbestrijding.

Politiebondvoorzitter Poetini Atompai herhaalde de roep om betere attributen. Hij vertelde over de Mobiele Eenheid die op 17 februari 2023 zonder helmen naar een protestdemonstratie werd gestuurd. “Op een gegeven moment moesten we een van de politieagenten naar het ziekenhuis vervoeren. Omdat er met stenen werd gegooid en die man werd geraakt,” aldus Atompai.

Kameraadschap en eenheid

Kameraadschap is volgens Atompai de ruggengraat van het korps. “Laat ons hun nalatenschap eren door die kameraadschap elke dag uit te dragen, door op elkaar te letten, elkaar te beschermen en samen te vechten voor een rechtvaardige en veilige samenleving. Zij gaven het ultieme offer en wij eren hen door als één korps, als één familie samen te gaan,” aldus Atompai.

Bies Somai, directeur Operationele Zaken op Justitie en Politie, benadrukte de noodzaak om harder te werken. “We weten dat we harder moeten werken, dus dat we ervoor moeten zorgen dat de politie veiliger haar werk doet. En dat zijn we bezig te doen. Als er een tekort is aan iets, dan zullen we moeten zorgdragen dat ze voorzien worden van die zaken,” aldus Somai.

Gedenkteken en eerbetoon

Brian Isaacs begon vrijdag aan zijn tweede jaar als korpschef. Alle politieambtenaren kennen de risico’s en gevaren van hun beroep. “Wij kiezen voor het dienen van de samenleving, wij kiezen voor bescherming van de samenleving, wij kiezen om vastberaden en eensgezind onze Republiek Suriname te dienen. Door deze grote zonen en hun nabestaanden vandaag, 28 maart 2025 ceremonieel te herdenken, schrijft het Korps Politie Suriname geschiedenis. Het is de eerste keer, maar mag, en moet zeker niet de laatste keer zijn!” aldus Isaacs.

Nabestaanden plaatsten samen met officials enkele kransen bij het monument dat de politiebond in 2019 heeft neergezet bij de Politie Academie. Daarna plaatsten kinderen, moeders, vaders, broers, zusters, kleinkinderen, politieagenten en genodigden voor iedere gevallene een kleine Surinaamse vlag.