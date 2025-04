Hamas stemt in met voorstel voor staakt-het-vuren in Gaza

Hamas heeft ingestemd met een voorstel voor een staakt-het-vuren in Gaza, dat het twee dagen geleden ontving van de bemiddelaars Egypte en Qatar. Dit maakte de leider van de Palestijnse militante groepering bekend tijdens een televisietoespraak.

“Twee dagen geleden ontvingen we een voorstel van de bemiddelaars in Egypte en Qatar. We zijn er positief mee omgegaan en hebben het geaccepteerd,” aldus Khalil al-Hayya. Hij benadrukte dat Hamas hoopt dat de Israëlische bezetting dit akkoord niet zal ondermijnen.

Het voorstel houdt in dat Hamas elke week vijf van de Israëlische gijzelaars vrijlaat. Dit zou een overgangsfase inluiden in het Hamas-Israël-conflict, dat in oktober 2023 uitbrak.

Volgens veiligheidsbronnen heeft Egypte positieve signalen van Israël ontvangen over het nieuwe voorstel. Het kantoor van de Israëlische premier bevestigde dat er een reeks consultaties heeft plaatsgevonden op basis van het voorstel van de bemiddelaars. Israël heeft in volledige samenwerking met de Verenigde Staten een tegenvoorstel aan de bemiddelaars overhandigd.

De eerste fase van het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas ging op 19 januari in, na 15 maanden oorlog. Deze fase hield in dat de gevechten werden stopgezet, een aantal Israëlische gijzelaars die door Hamas werden vastgehouden, werden vrijgelaten en een aantal Palestijnse gevangenen werden vrijgelaten.

De tweede fase van het akkoord moet zich richten op overeenkomsten over de vrijlating van de resterende gijzelaars en de terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza. Hamas benadrukt dat alle voorstellen de lancering van de tweede fase moeten toestaan, terwijl Israël heeft aangeboden de eerste fase van 42 dagen uit te breiden.

In reactie op de oproepen van Israël en de Verenigde Staten aan Hamas om te ontwapenen, zei Hayya dat ontwapening een rode lijn vormt en dat Hamas niet zal ontwapenen zolang de ‘Israëlische’ bezetting voortduurt.

De Israëlische militaire aanvallen op Gaza gingen zaterdag door, waarbij minstens twintig Palestijnen in de enclave om het leven kwamen, meldde de gezondheidsautoriteiten. Het Israëlische leger zei dat het “grondactiviteiten” was begonnen in de wijk Jneina in het gebied Rafah om de veiligheidszone in het zuiden van Gaza uit te breiden.

Op 18 maart hervatte Israël de bombardementen en grondoperaties in Gaza. Volgens Israël waren deze bedoeld om de druk op Hamas te vergroten om gijzelaars vrij te laten. Sindsdien heeft Hamas evacuatiebevelen uitgevaardigd voor tienduizenden inwoners in verschillende gebieden in de noordelijke en zuidelijke Gazastrook, waarbij raketaanvallen op Israëlisch grondgebied werden aangevoerd.

Volgens Palestijnse functionarissen zijn er door het Israëlische offensief in Gaza meer dan 50.000 Palestijnen omgekomen. Israël begon zijn offensief nadat duizenden door Hamas geleide strijders op 7 oktober 2023 gemeenschappen in het noorden van Israël aanvielen. Volgens Israëlische tellingen werden daarbij 1.200 mensen gedood en 251 mensen als gijzelaars ontvoerd.

Hamas en Israël blijven in een gespannen situatie, waarbij de humanitaire crisis in Gaza steeds urgenter wordt.