Nickerie ontvangt 66 veiligheidscamera’s in kader van Safe City Project 3

Het district Nickerie wordt binnenkort voorzien van 66 veiligheidscamera’s als onderdeel van het Safe City Project 3. Tijdens een persconferentie zaterdagochtend in de vergaderruimte van districtscommissaris (dc) Senrita Gobardhan werd informatie over het project gegeven.

De bijeenkomst werd bijgewoond door de districtscommissaris, de gewestelijke politiecommandant en zijn team, de hoofdbrandmeester en zijn team, evenals andere belanghebbenden.

E-Government Suriname directeur Prewien Ramadhin gaf een uitgebreide toelichting over het project, dat eerder al in Paramaribo werd uitgevoerd en nu wordt uitgebreid naar Nickerie. De lancering in het district vond zaterdag plaats.

Volgens Ramadhin zullen de 66 camera’s strategisch worden geplaatst op verschillende locaties binnen Nickerie. De beelden worden doorgestuurd naar het Command Center in Paramaribo, waar ze continu worden gemonitord.

Districtscommissaris Gobardhan sprak haar tevredenheid uit over de komst van het project en benadrukte dat het een belangrijke stap is naar een veiliger Nickerie. Ze verzekerde haar volledige steun aan de uitvoering van het project.

Het Safe City Project 3 in Nickerie wordt mogelijk gemaakt door samenwerking met de Volksrepubliek China. Dit project zal bijdragen aan de verbetering van de veiligheid en het welzijn van de inwoners van Nickerie.

Met de installatie van deze camera’s hoopt de overheid de veiligheid in het district te verhogen en criminaliteit beter te kunnen bestrijden. De continue monitoring zal helpen bij het snel opsporen en voorkomen van misdrijven, waardoor de bevolking zich veiliger zal voelen.