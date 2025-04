Minister Mac Andrew ontmoet Amazon Conservation Team voor samenwerking

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op maandag 25 maart een ontmoeting gehad met Minu Parahoe, Regional Director van het Amazon Conservation Team Suriname (ACT). Het doel van deze ontmoeting was om mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van trainingen voor inheemse en tribale gemeenschappen in het binnenland te bespreken. De focus ligt op het bevorderen van de zelfredzaamheid van deze doelgroepen op een duurzame manier.

Het Amazon Conservation Team Suriname richt zich op het behoud van hulpbronnen en ecosystemen die het Amazonegebied aan de planeet levert. De binnenlandbewoners zijn een belangrijke doelgroep voor deze organisatie. In deze context heeft ACT het ministerie benaderd om samen te werken aan het versterken van de zelfredzaamheid van deze gemeenschappen.

De samenwerking sluit aan bij de beleidsvisie van het ministerie om landelijke werkzoekenden en andere stakeholders te scholen, herte scholen en om te scholen, maar ook om groene jobs te stimuleren in het kader van Just Transition. Deelnemers aan de trainingen en scholingsactiviteiten kunnen een vak leren, waarmee ze op duurzame wijze economische activiteiten kunnen ontplooien. Dit helpt hen niet alleen in hun levensonderhoud te voorzien, maar ook economisch onafhankelijker te worden.

Het ministerie werkt samen met de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), de Stichting Productieve Werkgelegenheid (SPWE) en het Suriname Hospitality Tourism and Training Center (SHTTC). Deze partners beschikken over de nodige ervaring en expertise om de trainingen op maat te verzorgen.

Minister Mac Andrew benadrukte dat het ministerie altijd openstaat voor samenwerking met organisaties en bedrijven die willen werken aan de ontwikkeling van vaardigheden van personen, zodat ze als zelfstandigen of werknemers aan de slag kunnen gaan. Hij is ervan overtuigd dat gerichte trainingen landelijk een positieve impact kunnen hebben op het leven van kansarme burgers.

Vooruitlopend op deze informatie zijn reeds enkele mogelijke actiepunten geïdentificeerd, zoals het aanbieden van Basic Life Skills-trainingen en een train-de-trainer-programma voor ondernemerschap. Bij het gesprek was ook Joyce Lapar, directeur van de SAO, aanwezig.

Het ministerie en ACT zullen verder in overleg gaan om een actieplan uit te werken dat bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van de inheemse en tribale gemeenschappen in Suriname.