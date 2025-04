Directeur aangeklaagd voor seksueel misbruik op werkvloer

Een directeur van een directoraat in Suriname is vrijdag door de politie opgeroepen om te worden gehoord in een strafrechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik op de werkvloer.

Tegen de man zijn aangiften gedaan door meerdere vrouwelijke medewerkers. Volgens de verzamelde informatie zou de directeur zich stelselmatig schuldig hebben gemaakt aan ongewenste seksuele handelingen tegenover vrouwelijke personeelsleden.

Hij zou hen zonder toestemming fysiek hebben benaderd en in sommige gevallen financiële steun in het vooruitzicht hebben gesteld in ruil voor hun stilzwijgen of medewerking.

De aangifte werd gedaan door slachtoffers die de gedragingen van de directeur niet langer accepteerden. Tegelijkertijd zou een deel van de vrouwelijke medewerkers, uit angst hun baan te verliezen, hebben afgezien van het doen van aangifte.

Na te zijn verhoord, werd de directeur voorgeleid aan een hulpofficier van justitie (HOvJ). In overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij voorlopig geschorst.

Deze zaak benadrukt het belang van een veilige werkomgeving voor alle medewerkers. Seksueel misbruik op de werkvloer is een ernstig probleem dat niet getolereerd kan worden. De autoriteiten hebben de plicht om dergelijke zaken grondig te onderzoeken en de daders ter verantwoording te roepen.