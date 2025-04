Amerikaanse astronauten veilig teruggekeerd, Sunita Williams onderzoekt Surinaamse wortels

De Amerikaanse astronauten Barry Eugene ‘Butch’ Wilmore en Sunita Lyn ‘Suni’ Williams zijn op maandag 18 maart veilig teruggekeerd naar de aarde, nadat ze maandenlang vastzaten in de Boeing Starliner-capsule. Door aanhoudende technische problemen kon het ruimtevaartuig hen lange tijd niet terugbrengen. De terugkeer werd uiteindelijk mogelijk gemaakt dankzij een reddingsmissie met een SpaceX Dragon-capsule, waarmee beide astronauten veilig landden.

Wat het verhaal extra bijzonder maakt, is dat uit voorlopig onderzoek blijkt dat Sunita Williams mogelijk Surinaamse voorouders heeft. Deze ontdekking heeft haar ertoe aangezet om persoonlijk af te reizen naar Suriname. Tijdens haar verblijf in het land is ze onder meer te gast bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), waar ze haar familiegeschiedenis verder onderzoekt.

Als onderdeel van haar bezoek zal Williams op dinsdag aanstaande twee publieke momenten houden. Tussen 17.00 uur en 19.00 uur is ze aanwezig bij McDonald’s aan de Spanhoek in Paramaribo. Aansluitend, van 19.30 uur tot 21.00 uur, zal ze ook in McDonald’s Hermitage Mall te vinden zijn. Tijdens deze gelegenheden kunnen belangstellenden haar ontmoeten, met haar op de foto gaan en een handtekening ontvangen.

Het bezoek van Sunita Williams aan Suriname is niet alleen een bijzonder moment voor ruimtevaarders, maar ook voor Surinamers die nieuwsgierig zijn naar haar mogelijke band met het land. Haar aanwezigheid biedt een unieke kans om meer te leren over de connecties tussen Suriname en de ruimtevaartwereld.

Williams’ bezoek aan Suriname is een stap in haar persoonlijke zoektocht naar haar wortels. Het onderzoek naar haar familiegeschiedenis kan nieuwe inzichten bieden en mogelijk bijdragen aan een groter begrip van de culturele diversiteit binnen de ruimtevaartgemeenschap.