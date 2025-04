Minister Ramsaran belooft oplossingen voor luchtverkeersleiders

Minister Uraiqit Ramsaran van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft zich uitgesproken over de gesprekken die hij recentelijk heeft gevoerd met studenten luchtverkeersleiders. In een interview met Suriname Herald benadrukte hij dat het overleg in goede sfeer is verlopen en dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de toekomst van deze essentiële beroepsgroep.

Volgens Ramsaran krijgen alle trainees de kans om zich te ontwikkelen en verder te groeien binnen het luchtverkeerswezen. De groep heeft in het verleden herhaaldelijk hun zorgen geuit over onder andere een tekort aan personeel, het uitblijven van salarisverhogingen en de overbelasting door overuren. Deze problemen hebben langdurige druk uitgeoefend op zowel de studenten als de bestaande medewerkers.

De minister benadrukte dat de regering zich inzet om het personeelstekort aan te pakken. De huidige lichting studenten, die in 2023 is gestart, moet binnen twee jaar volledig opgeleid zijn. Hiermee hoopt het ministerie de capaciteit van de luchtverkeersdiensten op de Johan Adolf Pengel-luchthaven te versterken. In het verleden moesten vluchten soms uitwijken naar buurlanden vanwege personeelstekorten in de luchtverkeersdiensten, wat volgens Ramsaran niet langer acceptabel is.

Om de situatie structureel op te lossen, is het nodig om meer dan 80 luchtverkeersleiders en assistenten aan te trekken. Sinds 2013 kampt Suriname met een chronisch tekort, wat de operationele effectiviteit ernstig belemmert. Ziekte en oververmoeidheid onder het bestaande personeel vormen een aanvullende uitdaging.

Minister Ramsaran uitte zijn vertrouwen in de nieuwe generatie luchtverkeersleiders. “Ze zijn gemotiveerd en hebben potentie. Met de juiste ondersteuning kunnen ze uitgroeien tot een sterk fundament van ons luchtverkeerssysteem,” aldus de minister.