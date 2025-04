Real Madrid Foundation voetbalclinic wederom in Suriname

De Real Madrid Foundation voetbalclinic keert dit jaar terug naar Suriname na een onderbreking van een jaar. Het evenement, dat van 18 tot en met 22 augustus plaatsvindt in het Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, biedt jonge voetballers de kans om te trainen volgens de filosofie van de Spaanse grootmacht.

In deze tweede editie zullen 75 talentvolle jongeren vijf dagen lang worden begeleid door ervaren coaches van de Real Madrid Foundation. De trainingen zijn gericht op techniek, tactiek en de speelstijl die de club wereldwijd zo succesvol heeft gemaakt.

Dit jaar wordt de organisatie verzorgd door Yaro Sport Events, die hiervoor samenwerkt met de Real Madrid Foundation. In 2023 werd de eerste editie in Suriname georganiseerd door QN Sports. De samenwerking met de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) is inmiddels beklonken en de voorbereidingen zijn in volle gang.

Naast de intensieve trainingssessies biedt de clinic een unieke kans om zich te kwalificeren voor de prestigieuze World Challenge in Real Madrid City, Spanje. Dit toernooi brengt jeugdvoetballers uit de hele wereld samen. Om deel te nemen, is participatie aan een officiële Real Madrid Foundation clinic een vereiste.

Vorig jaar namen ook Surinaamse talenten deel aan de World Challenge. Ze behaalden de finale, waarin ze uiteindelijk verloren van een Spaanse tegenstander. Desondanks eindigden ze als tweede in hun groep, een indrukwekkende prestatie.

De inschrijving voor de clinic start op 17 mei. Jongens en meisjes geboren tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2018 kunnen zich registreren om kans te maken op deze unieke ervaring.