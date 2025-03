VHP-voorzitter Chan Santokhi geconfronteerd tijdens campagne in Moengo”

Er circuleren momenteel video’s op Facebook waarop te zien is hoe enkele mannen VHP-voorzitter Chan Santokhi hebben uitgejouwd tijdens een Meet The People huis-aan-huiscampagne van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) in Moengo, in het district Marowijne.

VHP’er Arnold Boekoeroe, beter bekend als de Surinaamse artiest Kadensi, beweert dat het slechts om twee mannen ging die door een andere politieke partij waren aangezet. De aanstichters zouden hen ook geld hebben beloofd. Dit zouden de mannen achteraf zelf aan hem hebben verteld.

Een van hen staat volgens Kadensi bekend als een ‘schoenenkusser’ die ooit de schoenen van ABOP-leider Ronnie Brunswijk heeft gekust. “Ik was zelf niet op die locatie, want ik was bezig met de opening van een partijcentrum in Moengo en was me daarop aan het voorbereiden. Ze waren aangezet, maar het is ze niet gelukt, omdat Moengo uit veel meer mensen bestaat dan die twee mannen,” aldus Kadensi in een interview op Sign-in TV.

Kadensi, die op nummer 51 staat op de uitgelekte kandidatenlijst van de VHP, verklaarde dat president Santokhi heeft beloofd om Moengo niet langer in de achtergestelde positie te laten waarin andere politici het al jaren hebben gelaten. Daarom besloot Santokhi voorafgaand aan de opening van het VHP-partijcentrum om huis-aan-huis de grieven van de bewoners aan te horen en de situatie met eigen ogen waar te nemen.

Kadensi merkte op dat hij na deze activiteit van afgelopen vrijdag overtuigd is geraakt van de liefde die de bewoners van Moengo hebben voor de VHP. Een volgende stap zou mogelijk een massameeting in het district kunnen zijn. “Ik vecht voor Marowijne en sta achter de VHP om het goede werk voort te zetten. De roep om de VHP was groot in Marowijne, en we hebben daarop ingespeeld. Toen we daar waren, kon ik zelf niet geloven hoeveel mensen achter ons, de VHP en Kadensi, stonden,” aldus de VHP’er.

Na het incident begaf president Santokhi, tevens VHP-voorzitter, zich naar het partijcentrum in Moengo. Volgens Kadensi was het daar nog drukker. De mannen die Santokhi eerder op de dag hadden uitgejouwd, waren ook aanwezig bij het partijcentrum, maar gedroegen zich deze keer wel correct. “Veel mensen, waaronder kinderen, kwamen en omhelsden hem. Ze maakten foto’s met hem en vertelden hem op een respectvolle manier over de problemen waarmee ze in Moengo te maken hebben,” aldus Kadensi.

Kadensi benadrukte dat hij niet in de VHP is om de ABOP of NDP te bestrijden. “Ik ben in de VHP gegaan om iets te betekenen voor Suriname. Ik zie mezelf ook niet als vijand van anderen. Armoede is het probleem en we moeten dat gezamenlijk bestrijden,” besluit de politicus.