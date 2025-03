AI transformeert leiderschap en bedrijfsvoering in Suriname

In de snel veranderende wereld van technologie en innovatie is kunstmatige intelligentie (AI) niet langer toekomstmuziek, maar een dagelijkse realiteit die bedrijfsvoering en leiderschap transformeert. Dit was het centrale thema van het evenement “The Future of Leadership & Business with AI”, dat op 8 maart plaatsvond in de Assuria Heritage High-Rise.

Tijdens deze bijeenkomst kwamen leiders, beleidsmakers, en innovators samen om de impact van AI op verschillende sectoren te bespreken en te verkennen hoe Suriname kan inspelen op de digitale revolutie. AI speelt een cruciale rol in het versterken van bedrijven en organisaties door efficiënter te werken, productiviteit te verhogen, en beter onderbouwde beslissingen te nemen door middel van data-analyse en automatisering.

President Chandrikapersad Santokhi, die het evenement opende, benadrukte dat AI een belangrijke rol speelt in het versterken van bedrijven en organisaties. Volgens het staatshoofd helpt AI bedrijven om efficiënter te werken, productiviteit te verhogen, en beter onderbouwde beslissingen te nemen door middel van data-analyse en automatisering.

Tegelijkertijd verandert AI ook de manier waarop leiders opereren. Moderne leiders moeten niet alleen de technologie begrijpen, maar deze ook ethisch en transparant inzetten, met aandacht voor de menselijke factor.

“AI moet geen vervanger zijn van de mens, maar een hulpmiddel om het menselijk potentieel te versterken,” aldus Santokhi. Hij onderstreepte dat naast technologie, menselijke creativiteit, empathie, en intuïtie van onschatbare waarde blijven. Daarom is het essentieel om medewerkers op te leiden en te begeleiden in het gebruik van AI, zodat bedrijven en organisaties optimaal kunnen profiteren van de technologische ontwikkelingen.

Volgens organisator Ruth Sinkeler heeft AI wereldwijd al vijftien jaar een steeds grotere invloed op de economie en samenleving. Suriname staat echter voor de uitdaging om de digitale kloof met de rest van de wereld te verkleinen.

Een belangrijk onderwerp dat aan bod kwam tijdens het evenement was ‘digital colonization’ – het fenomeen waarbij landen die achterblijven in digitale innovatie afhankelijk worden van technologieën en data-infrastructuur van grotere mogendheden. Om deze afhankelijkheid te verminderen, is het cruciaal dat Suriname investert in het verzamelen en beheren van eigen data en innovatieve digitale oplossingen.

De conferentie trok ruim 100 deelnemers, waaronder vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en beleidsmakers. De eerste sessie richtte zich op de vraag hoe moderne technologieën het leiderschap veranderen en welke strategieën nodig zijn om bedrijven en de overheid succesvol te laten functioneren in het digitale tijdperk. Daarnaast werd ook de praktische toepassing van AI

Het belangrijkste doel van “The Future of Leadership & Business with AI” was het vergroten van de bewustwording over de impact van digitalisering en AI op de Surinaamse samenleving. De vraag waar Suriname zich momenteel bevindt in deze technologische transitie en welke stappen noodzakelijk zijn om de toekomst veilig te stellen, stond centraal. Door te investeren in AI en digitalisering kan Suriname niet alleen de concurrentiepositie versterken, maar ook een solide basis leggen voor duurzame groei en innovatie in de komende jaren.