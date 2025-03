Suriname Richt Nationaal Maritiem Operatiecentrum op

In Suriname zal in de toekomst een Nationaal Maritiem Operatiecentrum worden opgericht. Dit centrum zal diverse nationale stakeholders betrekken en zal later uitgroeien tot een Joint Maritime Operation Centre, waarin instanties zoals de Kustwacht, Douane, Maritieme Politie, en het Nationaal Leger gezamenlijk opereren.

Het initiatief werd aangekondigd tijdens de vierde editie van de Maritime Operations Centres (MOC) conferentie, die plaatsvond van 4 tot 6 maart 2025 in Paramaribo. Vertegenwoordigers van maritieme autoriteiten uit verschillende landen kwamen bijeen in de ‘Ondro Oso’ zaal van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS). Het doel van de conferentie was het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie om maritieme dreigingen, zoals drugssmokkel, illegale visserij, en grensoverschrijdende criminaliteit, effectiever aan te pakken.

De conferentie werd georganiseerd door de Kustwacht van Suriname in samenwerking met het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Deze samenwerking markeert een belangrijke stap in de versterking van maritieme samenwerking in de regio.

Suriname, Barbados, Guyana, en het Regional Security System (RSS) deelden tijdens de conferentie hun ervaringen en strategieën om maritieme veiligheid te versterken. Hoewel Trinidad & Tobago afwezig was vanwege onvoorziene omstandigheden, was de aanwezigheid van functionarissen van de Maritieme Politie, Douane, DNV, en de Marine van groot belang.

Majoor Radjoe Bhola, waarnemend directeur van de Surinaamse Kustwacht, benadrukte enkele cruciale inzichten die uit de conferentie naar voren kwamen:

Bilaterale samenwerkingsovereenkomsten (MOU of MOA) tussen landen en instanties moeten de onderlinge samenwerking formaliseren.

Illegale activiteiten op zee, zoals smokkel en illegale visserij, kunnen beter worden bestreden door het delen van informatie en strategieën.

De uitwisseling van inlichtingen tussen landen en rechtshandhavingsinstanties moet worden geïntensiveerd.

Joshua Arterta, program officer van UNODC, was onder de indruk van de Surinaamse organisatie en benadrukte het belang van structurele samenwerking. “Landen die informatie met elkaar delen, hebben een veel grotere slagkracht tegen maritieme criminaliteit. Deze conferentie heeft aangetoond dat er al grote stappen in de juiste richting worden gezet,” aldus Arterta.

Naast de samenwerking tussen de bestaande partners, wordt ook gekeken naar uitbreiding met Frans-Guyana, Frankrijk, en Nederland, landen met gedeelde belangen in de regio. UNODC onderzoekt bovendien financieringsmogelijkheden om maritieme organisaties te ondersteunen met materiële en financiële middelen.