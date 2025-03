Nederlandse Surinamers ontmoeten voorzitter KKF voor economische samenwerking

Nederlandse Surinamers die in Suriname bedrijven hebben of zakendoen, hadden woensdagavond een informele ontmoeting met voorzitter Anil Padarath van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). De bijeenkomst vond plaats bij Sunda Foodgroup op het Forepark in Den Haag.

Eerbetoon en economische kansen

Bij deze gelegenheid ontving Padarath, voor zijn leiderschap en inzet, een award uitgereikt door Hement Lachman namens het netwerk van de Businessclub Suriname – Nederland. Volgens Lachman staat het Surinaamse bedrijfsleven aan de vooravond van enorme kansen en groei door de aanstaande olie- en gasontwikkelingen. De KKF speelt hierin een cruciale rol als het belangrijkste orgaan voor bedrijven in Suriname om hen te faciliteren bij deze economische groei.

Mogelijkheden voor export en samenwerking

Padarath bracht tijdens zijn bezoek aan Nederland ook een werkbezoek aan het Foodcenter van het Forepark. Hij oriënteerde zich op de mogelijkheden voor het telen en exporteren van Surinaamse groenten vanuit Spanje naar Nederland en de rest van de EU. Hij was bijzonder onder de indruk van de kassen van groothandel Amar in Nederland, die een oppervlakte van 40.000 m² beslaan en waar Surinaamse groenten zoals tayerblad, churai, antroewa en peper worden verbouwd.

Digitaal ondernemersplatform en online diensten

Tijdens de ontmoeting vroegen ondernemers, bij monde van Hart voor Den Haag-raadslid Mairan Sewtahal, aan Padarath om vaart te maken met de ontwikkeling van een digitaal ondernemersplatform. Hiermee kunnen vergunningen voor het starten van bedrijven of nieuwe activiteiten efficiënter en sneller worden afgehandeld. Padarath kondigde aan dat hij bij terugkeer in Suriname direct de online aanvraagmogelijkheid voor inschrijvingen bij de KKF zal lanceren.

Fysieke vestiging van de KKF in Nederland

Daarnaast wil Padarath samen met de Businessclub de mogelijkheid onderzoeken om een fysieke KKF-vestiging in Nederland te openen. Voorwaarde is wel dat de Businessclub het pand en personeel faciliteert. Verder zal gezamenlijk worden bekeken welke wijze joint ventures tussen Surinaamse en Nederlandse bedrijven kunnen worden gestimuleerd. In dit model fuseren bedrijven niet, maar werken zij samen aan specifieke opdrachten.

Arbeidskrachten en brain drain

Padarath gaf aan dat het tekort aan arbeidskrachten momenteel het grootste probleem is voor de groei van het Surinaamse bedrijfsleven. Hij heeft de Surinaamse regering gevraagd om de mogelijkheden voor het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten te verruimen. Ondernemers die reeds actief zijn in Suriname, gaven als tip mee aan collega’s dat het belangrijk is om arbeidskrachten goed te betalen en in euro’s te faciliteren. Dit zorgt voor loyaliteit, motivatie en helpt brain drain te voorkomen.

Padarath benadrukte dat de KKF werkt met vaste en betrouwbare consultants die Nederlandse bedrijven op weg kunnen helpen bij het betreden van de Surinaamse markt.