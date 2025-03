Wacht liever op de officiële tellingen, laat voorspellingen

Er worden allerlei opiniepeilingen gehouden en voorspellingen gedaan, ook wordt de uitslag van 2020 geanalyseerd met het nieuwe kiessysteem, de officiële uitslag is echter nadat alle stemmen uitgebracht bij de stembureaus en zijn geteld.

Vele van de opiniepeilingen zijn ook niet betrouwbaar en worden vaak gehouden om het kiezersvolk te beïnvloeden. Politieke partijen geven veel geld uit om het kiezersvolk te beïnvloeden in hun voordeel. Zie hoeveel wordt uitgegeven aan propagandamateriaal, radio- en televisie-uitzendingen, boosten op Sociaal Media enz. Allemaal om stemmen te vergaren, waarbij de vraag rijst, gaan mensen stemmen op een partij die ze propagandamateriaal geeft en kijkt men niet naar de trackrecord van de partij en de kandidaten?

Ik denk dat het kiezersvolk moet gaan beseffen dat in een democratische staat de macht in handen van het volk is, het volk bepaalt wie ze plaatsten, maar ook controle uitoefenen op degene die ze hebben geplaatst. Je gaat toch niet je stem geven aan een partij, omdat ze je pet, trui, vlag en ballpoint of paraplu hebben gegeven? Ervan uitgaande dat iedere politieke partij als doel heeft land en volk tot ontwikkeling te brengen, moet men nagaan hoe ze dat willen doen.

Is de politieke partij reeds aan de macht geweest, wat hebben ze toen gedaan aan de ontwikkeling van land en volk, hoe was hun beleid en wie plaatsen ze nu om uw belangen te behartigen. Dat zijn zaken die moeten worden nagegaan alvorens men een keuze maakt.

Zorgdragen voor de ontwikkeling van land en volk is zeer algemeen en dat dient de basis te zijn van elke politieke partij, dus dat is nog geen reden om voor zo een politieke partij te kiezen, het gaat onder andere erom, hoe ze de ontwikkeling willen brengen, maar meer nog, hebben ze het kader, de kennis en kunde om dat te realiseren.

Partijen die reeds regeermacht hebben verworven moeten beoordeeld worden op hun periode toen ze aan de macht waren, hebben ze vooruitgang gebracht of slechts voor zichzelf en familie en vrienden. Is de Surinaamse economie erop vooruitgegaan, was er nationaal en internationaal vertrouwen, was er inflatie, hoe was de koers.

Voor de partijen die nog geen regeermacht hebben verworven, zijn ze in staat ontwikkeling te brengen, hebben ze de kennis, het kader en de ervaring om het land naar grotere hoogte te brengen. Want op het punt waar Suriname zich bevindt, is er enorme kennis, ervaring en kunde nodig om ontwikkeling te brengen, er moet onderhandeld worden met zeer ervaren internationale investeerders en maatschappijen, die het onderste uit de kan willen, zijn ze opgewassen tegen deze doorwinterde onderhandelaars? Want een nadelige deal zal ons land heel duur komen te staan en je komt er niet makkelijk vanaf, met alle gevolgen van dien.

Onder leiding van Chandrikapersad Santokhi is er een beleid gevoerd welke door internationale organisaties als zeer positief is beoordeeld, een beleid dat moet worden gecontinueerd om welzijn en welvaart te garanderen, de beste persoon hiervoor is dezelfde persoon.

Jacot Patrick