VHP benadrukt toewijding aan Surinaamse ontwikkeling tijdens bijeenkomst in Nickerie

President en VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens een recente bijeenkomst in Nickerie de toewijding van zijn partij aan de ontwikkeling en vooruitgang van Suriname benadrukt. Volgens Santokhi is de VHP de partij voor elke Surinamer, van stad en district tot in het verre binnenland.

De massale opkomst bij de grand mega meeting op het Volksplein in Nickerie op vrijdag 7 februari 2025, getuigt volgens Santokhi van de brede steun voor de partij. Hij verklaarde: “Wij gaan niet terug naar achteruitgang en vernietiging.”

Santokhi benadrukte dat de komende verkiezingen op 25 mei 2025 een keuze bieden tussen vooruitgang en achteruitgang, tussen economische groei en neergang. “Het antwoord is duidelijk: de VHP is de beste keuze en de enige optie voor een duurzame toekomst, voor u en de komende generaties”, aldus de partijvoorzitter.

Hij concludeerde met de oproep: “Een sterker, krachtiger en welvarender Suriname voor iedereen, overal in het land. A bun wroko mus’ go doro!”

Deze bijeenkomst onderstreept de inzet van de VHP voor de ontwikkeling en welvaart van Suriname, met een focus op een duurzame toekomst voor alle Surinamers.